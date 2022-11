Spoleto, eletto il nuovo direttivo di Confcommercio

Squadra rinnovata e forte presenza femminile: ecco i nuovi rappresentanti degli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni

Nuovo direttivo per Confcommercio Spoleto e comprensorio, l’associazione più rappresentativa sul territorio per gli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni, che hanno scelto i propri rappresentanti, in carica per i prossimi cinque anni, nel corso dell’Assemblea elettiva che si è svolta nella sede della organizzazione.

A guidare i lavori dell’Assemblea, il presidente uscente Tommaso Barbanera, che ha richiamato l’attenzione dei molti imprenditori presenti sui temi di maggiore interesse ed urgenza per i settori rappresentati, particolarmente sfidanti anche per la nuova “squadra” Confcommercio.

Una nuova squadra dove compaiono new entry e una cospicua rappresentanza dell’imprenditoria femminile locale.

Il nuovo Consiglio direttivo di Confcommercio Spoleto e comprensorio risulta infatti ora composto da Tommaso Barbanera, Elisa Belardinelli, Carlo Filippi, Maria Rosaria Mazzoli, Sonia Meloni Cecconi, Alessandro Musci, Pierluigi Orazi, Massimo Parmegiani, Giuliana Tomasini.

Prossimo appuntamento, l’elezione del presidente di Confcommercio Spoleto e comprensorio, in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo.

Nel corso dell’Assemblea, inoltre, sono stati affrontati temi legati al caro energia con esperti di Confcommercio Umbria che hanno illustrato le azioni a supporto delle imprese (bandi, credito, check bollette) e risposto alle domande degli associati.