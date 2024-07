Spoleto ed il teatro in lutto per Piero Teso

Spoleto ed il teatro sono il lutto per la scomparsa di Piero Teso, avvenuta all’età di 80 anni. Il messaggio di cordoglio dell’assessore Danilo Chiodetti:

“Mi unisco, a nome dell’amministrazione comunale, al cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Piero Teso a cui mi legava un sentimento di affetto e di stima.

Interprete sopraffino della commedia dialettale, attore brillante della Compagnia teatrale “La Maschera” che ha contribuito a fondare insieme a Gianfrancesco Marignoli, ha saputo raccontare magistralmente i vizi e le virtù dell’esperienza umana, restituendo al pubblico la dimensione esatta di un umore popolare eccentrico e singolare.

Piero Teso ha donato alla commedia dialettale il suo estro interpretativo, lavorando non solo sul palcoscenico in ruoli sempre di grande impatto, ma dedicandosi con passione anche all’aspetto organizzativo e ricoprendo per lungo tempo l’incarico di segretario della Compagnia.

Per quanti hanno amato e continuano ad amare la commedia dialettale e la Compagnia “La Maschera”, la perdita di Piero Teso segnerà in qualche modo uno spartiacque, un prima e un dopo, dove il dolore per la scomparsa sarà accompagnato dal piacevolissimo ricordo di un uomo che ha saputo dare alla città una chiave interpretativa di quello che siamo e del nostro modo di raccontare le alterne vicende umane.

Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze”.