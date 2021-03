Spoleto, ecco i nuovi varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato A1

Dalla mezzanotte del 29 marzo è attivo il sistema di controllo elettronico in via della Trattoria e all’incrocio tra via Arco di Druso e il secondo tratto di via Brignone

Saranno attivi dalla mezzanotte di lunedì 29 marzo 2021 i varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato A1. Il sistema di controllo degli accessi in via della Trattoria e all’incrocio tra via Arco di Druso e il secondo tratto di via Brignone (chiesa di Sant’Anzano) sarà in fase di pre-esercizio fino alla mezzanotte del 28 aprile prossimo.

In questo periodo i dati rilevati dai varchi elettronici non verranno utilizzati per la verbalizzazione dei transiti non autorizzati, permettendo di monitorare eventuali criticità e consentendo ai cittadini di prendere familiarità con il nuovo sistema di controllo.

Restano comunque invariati gli orari di accesso alla ZTL A1 (fino al 30 aprile accesso vietato ai non autorizzati tutti i giorni h24), per cui durante i trenta giorni di pre-esercizio le violazioni continueranno ad essere accertate dal personale della Polizia Locale, che presidierà a rotazione i varchi per fornire informazioni sulle modalità di accesso a cittadini e operatori.

Sono tre le telecamere installate per il funzionamento dei sistemi di controllo, che permetteranno di verificare istantaneamente la regolarità dell’accesso nella ZTL A1.

L’attivazione dei varchi è indicata sia attraverso la segnaletica verticale, sia tramite un pannello luminoso a messaggio variabile installato in corrispondenza degli accessi con la dicitura ZTL ATTIVA ad indicare l’effettiva attivazione del varco.

I varchi elettronici della ZTL A1 saranno attivi tutti i giorni (feriali, prefestivi e festivi) h24. In caso di momentanea disattivazione del controllo degli accessi, i pannelli informativi riporteranno la scritta ZTL NON ATTIVA.

Terminato il periodo di pre-esercizio, ossia dalla mezzanotte del 29 aprile 2021, il sistema entrerà in esercizio ordinario con rilevazione automatica degli accessi non autorizzati e conseguente verbalizzazione. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la centrale operativa della Polizia Locale al numero 0743 49603.