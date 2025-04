Spoleto e Superga 48 siglano un accordo di collaborazione tecnica dei settori giovanili

La Asd Spoleto e la Usd Superga 48 annunciano un accordo di collaborazione tecnica e organizzativa teso al reciproco sviluppo dei settori giovanili. L’accordo prevede che i ragazzi, una volta terminato il percorso nella SCUOLA CALCIO della Superga 48 e della M8 Junior Spoleto saranno indirizzati per perfezionare e completare la crescita sportiva verso la Asd Spoleto che garantisce competenza e organizzazione nel settore giovanile. Questa sinergia di collaborazione tra le tre suddette società persegue l’obbiettivo di formare un’Organizzazione sportiva, in virtù della quale ognuna delle società che vi concorreranno possa veder tutelati i propri interessi sociali e morali e quelli dei propri tesserati.

In sintesi la società potranno vantare tra le proprie fila:

USD SUPERGA 48 : Scuola Calcio (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) – Prima Squadra – Quarta Categoria

ASD M8 JUNIOR SPOLETO : Scuola Calcio (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti)

ASD SPOLETO : Settore Giovanile (Esordienti 2° anno, Giovanissimi Under14 e Under 15, Allievi Under 16 e Under 17) – Juniores – Prima Squadra.

L’accordo prevede inoltre che le squadre giovanili disputeranno l’attività ufficiale all’impianto sportivo Comunale di Passo Parenzi – San Nicolò, come la scuola calcio della M8 Junior Spoleto. Mentre all’ impianto Ivo Rutili di San Giovanni di Baiano si svolgerà l’attività della scuola calcio della Superga 48, le partite ufficiali delle DUE Prime Squadre, sia della Asd Spoleto che della Usd Superga 48 che della Quarta Categoria.

Prossimamente verrà comunicata la griglia degli allenatori che seguiranno i ragazzi nel loro percorso di crescita, lavoro affidato a Gianni Romani per quanto riguarda la conduzione tecnica delle Scuole Calcio ed a Francesco Raggi (foto sotto) per il settore giovanile.

