Spoleto, é online il bando per l’iscrizione agli asili nido comunali

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2020

Dal 1° al 30 aprile sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2020-2021.

Gli asili nido comunali sono tre: l’Asilo nido “Il Girotondo” e l’asilo nido “Il Carillon”, entrambi ubicati in via Martiri della Resistenza (gestiti in forma diretta dal Comune di Spoleto) e l’Asilo nido “Il Bruco” (via Olimpia, San Giacomo), affidato in concessione alla Società Cooperativa Sociale Il Cerchio.

In totale i tre asili nido offrono 92 posti, una parte dei quali è destinata ai bambini già iscritti nell’anno educativo 2019-2020.

Inoltre anche nel prossimo anno educativo 2020/21, a seguito del percorso di sperimentazione già avviato negli anni precedenti, sarà attivato il convenzionamento con 3 asili nido privati autorizzati grazie al quale sono riservati al Comune di Spoleto n. 7 posti, anche in questo caso in parte destinati ai bambini già iscritti lo scorso anno.

I nidi privati sono:

– Asilo Nido “Il Nido delle Piccole Api” – fraz. Morgnano, 3;

– Asilo Nido “Favolandia” – via E. Torricelli, 3;

– Asilo nido “Città Domani”-via della Repubblica.

A causa delle recenti disposizioni attuate per contenere l’epidemia da COVID-19 che hanno disposto la chiusura degli uffici pubblici, per quest’anno non sarà possibile la consegna a mano della richiesta di iscrizione; pertanto la domanda potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:

– invio tramite e-mail all’indirizzo: primainfanzia@comune.spoleto.pg.it

– invio tramite pec all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it

– invio in forma cartacea tramite raccomandata a.r. al Sindaco del Comune di Spoleto, Direzione servizi alla persona, via San Carlo n.1, Spoleto

Per tutte le informazioni relative al servizio, per la compilazione del modulo e per qualunq​ue dubbio o chiarimento ci si può rivolgere ai numeri di seguito elencati: 0743/218732-218519-218530 o all’indirizzo mail :primainfanzia@comune.spoleto.pg.it.