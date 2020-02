Spoleto e Foligno diventano una “sola grande Città” nel nome della Solidarietà

Il convegno promosso dall’associazione culturale ”I Cento Comuni” ha raggiunto l’obiettivo

L’associazione culturale “I Cento Comuni” in collaborazione con l’associazione “Folignalità”, è riuscita ad unire le due Città in una maratona della solidarietà, sono stati raccolti i fondi necessari all’acquisto di una Handbike. Sabato 8 febbraio, il Sindaco di Foligno, Avv. Zuccarini, in un Auditorium gremito in ogni ordine, ha portato il saluto della Città a tutti i convenuti e ha ringraziato le Associazioni “I Cento Comuni” e “Folignalità” per l’iniziativa di solidarietà.

Al convegno che, ha visto la partecipazione della popolazione di Foligno, di molte società sportive e di oltre 500 alunni delle scuole medie superiori, hanno preso parte anche il Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Dott. Squarta, il Procuratore Generale di Perugia Dott. Cardella, i vertici Militari regionali, il Presidente della VUS Ing. Rossi, oltre ai rappresentanti delle associazioni di Volontariato (CRI, CISOM, AVCC), il presidente dell’ANCRI e molti imprenditori che hanno contribuito al successo dell’evento. I lavori sono stati aperti dal Presidente Regionale del CONI Gen. Domenico IGNOZZA, hanno visto l’intervento della D.ssa Sara GENITO e sono stati conclusi, dalla Medaglia d’Oro al Valor Militare Gianfranco PAGLIA, il quale a margine del convegno ha ricevuto un omaggio dal Segretario dell’Ente Giostra Quintana. L’incontro, oltre a sostenere la solidarietà è stato un occasione virtuosa di collaborazione tra il mondo imprenditoriale e quello associativo dell’intero territorio.