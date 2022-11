Spoleto, donna minacciata con un coltello da cucina alla stazione

60enne denunciato dalla Polizia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere

All’interno della Stazione ferroviaria di Spoleto, – si legge in una nota stampa della Questura – aveva avvicinato la cliente di un esercizio commerciale e, armato con un coltello da cucina, le aveva intimato di dargli dei soldi altrimenti si sarebbe autolesionato. La vittima, spaventata, aveva quindi assecondato le richieste dell’uomo consegnandoli del denaro. A quel punto, il titolare dell’attività aveva immediatamente chiamato il Numero di Emergenza Unico Europeo e richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Giunti sul posto, – prosegue la nota – gli agenti del Commissariato di Spoleto, hanno trovato il 60enne nei pressi della stazione ancora in possesso del coltello utilizzato poco prima per intimidire la cliente del negozio.

Sentito in merito dai poliziotti, l’uomo – un cittadino italiano di 60 anni, residente fuori regione, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona – non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito al possesso del coltello, né relativamente alla sua presenza sul territorio spoletino.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per una compiuta identificazione, al termine delle attività di rito è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Il coltello, invece, è stato sottoposto a sequestro.