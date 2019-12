Spoleto, domenica una BiciPanettonata per scambiarsi gli auguri… sui pedali

Pedalata organizzata dal CT SpoletoBike e MTB Club Spoleto

Confermata la tradizionale BiciPanettonata. Domenica 22 dicembre, con l’organizzazione di CT SpoletoBike e MTB Club Spoleto, andrà in scena la pedalata natalizia, uno dei tanti modi per farsi degli auguri il più possibile sportivi. La manifestazione non è riservata ai soci delle varie realtà ciclistiche spoletine, ma aperta a tutti coloro che vorranno sgranchirsi le gambe in compagnia, in un periodo piuttosto “probante” per il fisico.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 a piazza Garibaldi, dove sarà scattata la foto di gruppo; poi si partirà tutti insieme alla volta del tracciato della SpoletoNorcia, per raggiungere la ex stazione di Caprareccia dove è previsto un ristoro. Al termine ognuno è libero di rientrare nei modi che riterrà più opportuni.

Vista la facilità del percorso, tutti (ma proprio tutti!) potranno partecipare, con l’auspicio di creare un bel serpentone lungo la Vecchia Ferrovia, in cui sarà gradito anche qualche Babbo Natale in bicicletta.