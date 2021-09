Spoleto, domenica l’inaugurazione della mostra “Frammenti di memorie. Ricostruzioni tra architettura e archeologia in Valnerina”

Domenica 26 ore 11, Museo Archeologico Nazionale

Fino al 6 gennaio nel giardino del Teatro romano e nelle sale del Museo archeologico nazionale di Spoleto saranno esposti alcuni manufatti del piano di riuso delle macerie realizzato dall’arch. Matteo Ferroni (foto) per il Comune di Norcia, messi a confronto con alcuni reperti archeologici della Valnerina. La mostra, intitolata “Frammenti di memorie.

Ricostruzioni tra architettura e archeologia in Valnerina” sarà inaugurata dalla direttrice Silvia Casciarri domenica 26 settembre alle ore 11. L’allestimento mette a confronto due modalità di ricostruzione. Da una parte la ricomposizione filologica dei frammenti archeologici in oggetti originari e dall’altra la ricomposizione dei frammenti architettonici in nuove forme e nuove funzioni.