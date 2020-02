Spoleto, domenica l’assemblea dei soci Auser

Ore 10.30 Ristorante La Fattoria



L’Auser Volontariato di Spoleto si riunisce per la tradizionale assemblea dei soci, in programma domenica 9 febbraio (ore 10,30 in seconda convocazione) presso il Ristorante La Fattoria di San Giovanni di Baiano. Dopo la relazione del presidente Stefano Mari e l’approvazione del bilancio consuntivo per il 2019, ci saranno le conclusioni della presidentessa regionale, Tiziana Ciabucchi. La giornata proseguirà con il tradizionale pranzo sociale (15 euro per i soci, 20 per i non iscritti). Intanto, sono aperte le iscrizioni per il 2020, il cui costo è rimasto invariato a 13 euro. L’Associazione, intanto, ha iniziato a svolgere il proprio programma di attività per l’anno in corso. In particolare, presso la sede di via Nursina 12, tutti i venerdì sarà a disposizione un infermiere per la misurazione della pressione arteriosa e la glicemia in maniera del tutto gratuita. Da quest’anno, il primo martedì di ogni mese è a disposizione un otorino laringoiatra per un consulto.

Inoltre, i soci potranno usufruire di un servizio di consulenza legale previo appuntamento. Anche per il 2020, grazie all’acquisto di una autovettura, sarà operativo il servizio “Filo d’Argento” con un volontario che accompagnerà chi ha difficoltà negli spostamenti per effettuare visite mediche e svolgere altre commissioni. Un servizio che verrà offerto dietro la corresponsione di un piccolo contributo, in relazione al tempo impegnato ed alle spese di carburante. Oltre a queste attività, sono in programma le lezioni dell’Uni Auser, una serie di visite culturali e ricreative, nonché un soggiorno marino, le cui date c verranno comunicate dall’Associazione dello Spi Cgil.