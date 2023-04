Spoleto docet: al via la scuola di eccellenza nazionale per cantanti del Teatro Lirico Sperimentale

Tra i docenti del corso Renato Bruson, Katia Ricciarelli, Carmela Remigio e Marina Comparato

Si è svolta oggi alle ore 10.30, presso i locali di Villa Redenta a Spoleto, l’inaugurazione della 77ma edizione del corso di Avviamento al Debutto per giovani cantanti lirici – corso di formazione della scuola di eccellenza nazionale per cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto – Teatro Lirico dell’Umbria.

Sono stati presenti la Presidente del Teatro Lirico Sperimentale Battistina Vargiu e Claudio Lepore, Direttore generale dell’Istituzione.

Il Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulè ha inviato un messaggio di saluto particolarmente sentito per i giovani cantanti:

“Quello che prende il via oggi, qui a Spoleto, in questo splendido teatro, che rappresenta un’eccellenza nazionale nel panorama dell’altissima formazione musicale e culturale, sarà per molti di voi l’inizio di un ulteriore periodo di duro, ma gratificante, studio. So che questo per voi non sarà un ostacolo, perché già il fatto che siate qui significa che siete abituati a studiare sodo e anche che lo sapete fare con profitto. E ve lo dico a ragion veduta, perché ho provato sulla mia pelle quanto sia impegnativo frequentare il conservatorio. Siate consci che la fase della vostra vita che incomincia oggi con l’inizio di questo settantasettesimo Corso di Avviamento al Debutto, è la dimostrazione, non solo che siete dei talenti ma anche che avete tutte le carte in regola per diventare ambasciatori nel modo della lirica italiana. Sicuramente quello che farete qui a Spoleto nei prossimi due anni avrà un sapore diverso da quello a cui siete stati abituati, le esperienze di questo corso, infatti, vi condurranno verso il vero battesimo della scena, accompagnati da docenti di innegabile professionalità e capacità. Buon lavoro a tutti e impegnatevi per tenere alto il nome di questa piccola ma straordinaria realtà lirica italiana.

On. Giorgio Mulè”

In rappresentanza della famiglia Belli, è giunto anche un messaggio da parte della nipote del fondatore del Teatro:

“Sono 60 anni dalla morte di mio nonno Adriano Belli mi sembra ieri…

Ricordo bene l’emozione di me bambina quando mi portava a salutare i cantanti dopo lo spettacolo!! Ricordo così forte da rimanere per sempre impresso nella mia mente…

Tanti anni sono passati, quest’anno siete voi i vincitori ma tanti sono riusciti in questa meravigliosa avventura che permette allo Sperimentale di essere un punto di riferimento per tanti giovani che, come voi, credono ancora al valore dello studio e tenacia per arrivare.

Voi siete la forza dello Sperimentale! Mio nonno per primo ci ha creduto, mio papà Carlo ha proseguito con passione e con l’aiuto validissimo di due persone sempre vicine al progetto, che negli anni si è modificato e ampliato, Claudio Lepore e Michelangelo Zurletti

Grazie a tutti e auguri di cuore ai vincitori da tutta la famiglia Belli

Susanna Belli”

Anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti ha voluto porgere i saluti suoi e dell’Amministrazione comunale augurando una proficua permanenza in città e un pieno successo per tutte le attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

La Presidente Battistina Vargiu ha desiderato sollecitare tutti i giovani cantanti a impegnarsi in modo serio e continuativo durante questo intenso periodo di studio che precederà il loro debutto nella Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria che verrà presentata tra qualche giorno. Il Direttore Claudio Lepore e i collaboratori Maria Silvia Bacino, Marta D’Atri, Gloria Bagatti e Alessandra Bussoletti hanno puntualizzato, ognuno per le proprie competenze, i vari aspetti di carattere organizzativo, logistico e amministrativo. Il Direttore Lepore ha annunciato anche l’elenco dei docenti che saranno: il celebre baritono Renato Bruson, il soprano Katia Ricciarelli, che è stata Presidente della giuria del 77mo Concorso di canto, il soprano Carmela Remigio, il mezzosoprano Marina Comparato già ex vincitrice del Concorso di canto; i maestri Marco Boemi, Raffaele Cortesi, Marco Angius, Gian Rosario Presutti, Pierfrancesco Borreli e Carlo Palleschi, per lo studio delle opere e preparazione del repertorio; Clelia De Angelis, per elementi di trucco e parrucco e i registi Claudia Sorace, Giorgio Bongiovanni, Andrea Stanisci e Alessio Pizzech per elementi di recitazione. Come da alcuni anni si terranno inoltre lezioni di auto organizzazione amministrativa con il dott. Renzo Rossi e lezioni di igiene vocale con il Dr. Graziano Brozzi e, come lo scorso anno, i cantanti effettueranno degli incontri di gestione dello stress lavoro correlato con la dott.ssa Gigliola Casciola.

Erano inoltre presenti Mauro Presazzi, collaboratore musicale del Teatro Lirico Sperimentale, maestro del coro e del coro delle voci bianche del Teatro Lirico e Roberto Ianuale per i servizi correlati alla sicurezza in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Nel pomeriggio seguirà un incontro tecnico-musicale con la Direzione Artistica (M° Michelangelo Zurletti e Prof. Enrico Girardi) dell’Istituzione per specificare meglio l’articolazione dei corsi.

La scuola di eccellenza nazionale (d.m. 271 del 08.07.2022) per l’avviamento al debutto di giovani cantanti lirici è un’attività didattica di altissima formazione che si pone come obiettivo principale quello di offrire ai partecipanti una formazione che vada oltre la stretta preparazione delle opere, ma che fornisca tutta una serie di nozioni utili a intraprendere la carriera teatrale. I partecipanti, poi, si esibiranno nella 77ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria che si terrà, come ogni anno, nel mese di settembre, con un’anteprima in agosto nell’ambito dell’Estate spoletina in collaborazione con il Comune di Spoleto.

L’attività didattica si svolgerà a Spoleto dal 26 aprile sino al mese di settembre 2023 e durante i mesi di studio alla scuola di altissima formazione dello Sperimentale, i cantanti riceveranno una borsa di studio mensile. Le lezioni si svolgeranno quotidianamente alternando masterclass a lezioni con i pianisti maestri collaboratori del Tetro Lirico Sperimentale: Dahyun Kang, Pablo Salido Pulido e Lorenzo Tomasini.

Parteciperanno al corso i vincitori della 76ma e della 77ma edizione del Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici che sono ben 16: Elena ANTONINI, soprano di Gubbio (PG), Veronica ARACRI, mezzosoprano di Roma, Aloisia DE NARDIS, Soprano de L’Aquila, Mariapaola DI CARLO, soprano di Montesilvano (PE), Francesco Domenico DOTO, tenore di Sicignano degli Alburni (SA), Suada GJIERGJI, soprano di Tirana (Albania), Chiara GUERRA, soprano di Riccione (RN), Jèsus HERNANDEZ TIJERA, tenore di Madrid (Spagna), Paolo MASCARI, tenore di Cisterna di Latina (LT), Alessia MEREPEZA, Soprano di Parma, Davide PERONI, baritono di Ascoli Piceno, Davide ROMEO, baritono di Palermo, Antonia SALZANO, mezzosoprano di Afragola (NA), Dario SOGOS, baritono di Bonorva (SS), Artur VERA, baritono di Berat (Albania), Rosa VINGIANI, soprano di Gragnano (NA).

L’attività è resa possibile grazie al Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, la Regione Umbria, il Comune di Spoleto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e la Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini. Si ringrazia inoltre per il sostegno Meccanotecnica Umbria s.p.a. ed il personale impegno del Dott. Carlo Pacifici.