Spoleto, divieto di transito in via del Duomo il 17 e 18 settembre

Per consentire il montaggio di una gru nel tratto antistante a largo Muzio Clementi

Divieto di transito in via del Duomo giovedì 17 e venerdì 18 settembre.

Per consentire il montaggio di una gru nel tratto antistante a largo M. Clementi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 non sarà consentito il transito dei veicoli, compresi i residenti, in via del Duomo per coloro che dovranno recarsi o spostarsi da via del Seminario, piazza della Signoria e piazza del Duomo.

Inoltre, nel tratto di via del Duomo oggetto dei lavori, sarà interdetto anche il passaggio pedonale (verrà predisposta apposita segnaletica con le indicazioni relative al percorso alternativo).