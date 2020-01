Fino a domenica 19 gennaio un presidio per la pace in piazza della Vittoria

(DMN) Spoleto – la città del festival vuole ribadire il proprio “NO ai venti di guerra”. Le tensioni internazionali degli ultimi tempi, hanno spinto il ‘Coordinamento per la pace, i Diritti umani e la difesa dell’ambiente di Spoleto’ a mettere in atto un presidio di sensibilizzazione ed in sostegno della pace, in piazza della Vittoria. Gli attivisti saranno presenti vicino all’edicola Conti anche nelle giornate di sabato e domenica 19 gennaio.