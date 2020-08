Spoleto d’Estate: gli eventi in programma dal 27 al 29 agosto

Spazio Collicola sarà la location unica dei sei appuntamenti

Sono sei gli appuntamenti che da giovedì a domenica caratterizzeranno il cartellone di ‘Spoleto d’Estate 2020’. Spazio Collicola sarà la location unica degli eventi in programma.

Si comincia giovedì 27 agosto alle ore 18.45 con la presentazione della nuova guida turistica ‘Spoleto. La città delle meraviglie’, curata da Ebe Angeli ed edita da Intermedia Edizioni. Alla presentazione interverranno, insieme all’autrice Ebe Angeli e all’editore Isabella Gambini, il sindaco Umberto de Augustinis, l’assessore alla cultura Ada Spadoni Urbani, Mons. Giampiero Ceccarelli. Modererà l’incontro Gilberto Giasprini.

Sempre giovedì, ma alle ore 21.30 è in programma la proiezione del film ‘Sol LeWitt a Spoleto’ un film di Cecilia Metelli. Interverranno Sophie Clarke, Bruno Corà, Alessandra Bonomo (ingresso gratuito).

Due gli appuntamenti in programma anche venerdì 28 agosto. Alle ore 18.30 canzoni evergreen e grandi classici interpretati da Toni Concina, pianista, manager ed ex sindaco di Orvieto, un viaggio in stile jazz con il meglio della musica degli anni ‘50 e ’60. La prima parte sarà dedicata ad una esecuzione al piano su musiche di Trovajoli, mentre nella seconda, più libera, Toni Concina raccoglierà i suggerimenti del pubblico diventando una sorta di jude box vivente, pronto a suonare i grandi classici della musica pop e jazz (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Alle ore 21.30 verrà proiettato il film di Pappi Corsicato ‘L’arte viva di Julian Schnabel‘, con l’introduzione alla visione a cura del direttore artistico di Palazzo Collicola Marco Tonelli (sarà presente il regista). L’ingresso è a pagamento: € 6,50 (intero) e € 5,50 (ridotto).

Gli ultimi due appuntamenti della settimana sono in programma sabato 29 agosto. Alle ore 18.45 ci sarà la presentazione del libro ‘Le madeleine. Dall’uovo alla coque al ragù’ di Silvia Buitoni. Interverranno, insieme all’autrice, l’assessore alla cultura Ada Urbani, la food writer Rita Boini e l’artista Mario Consiglio (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Alle ore 21.30 proiezione della serie Burning, di Paolo Canevari. Incontro con l’artista e il giornalista Edoardo Camurri. Presenta Marco Tonelli (ingresso gratuito).