Spoleto d’Estate: gli eventi della settimana

Gli appuntamenti in programma fino al 2 agosto

Proseguono gli eventi di Spoleto d’Estate e gli appuntamenti con il cinema a Spazio Collicola. Dopo il successo dei due concerti ospitati la scorsa settimana al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (‘Paganini in swing’ con l’Orchestra sinfonica abruzzese e Uto Ughi con i Filarmonici di Roma), questa settimana è in programma un doppio appuntamento per venerdì 31 luglio.

Il primo si terrà a Spazio Collicola (ingresso gratuito e orario di inizio alle ore 18.45) con il concerto per settimino dei docenti della Scuola comunale di musica e danza “A. Onofri”. ‘Da Mozart a Piovani: 300 anni di grande musica’ presenterà un repertorio musicale che abbraccia tre secoli di composizioni proposte dal settimino anche in forma di trascrizioni elaborate dagli stessi componenti il gruppo. I brani in programma sono motivi molto noti, accattivanti, briosi che ben si sposano con la volontà di intrattenimento di qualità e professionalità degli interpreti. L’intento principale del settimino è quello di offrire un pomeriggio musicale in cui convivono stili e periodi diversi, accomunati tutti dallo stesso filo conduttore: il linguaggio universale della musica.

Gli interpreti saranno i maestri Sabrina Bacaro (flauto), Paolo Puliti (oboe), Alfredo Natili (clarinetto), Stefano Mancini (corno), Gabriele Francioli (fagotto), Giovanni Giglioni (tromba) e Luca Gregori (percussioni).

‘Brindiamo a Spoleto’ è invece l’evento dedicato ai prodotti tipici del territorio spoletino che coinvolgerà 32 attività di ristorazione, tra osterie, trattorie, enoteche e ristoranti da piazza Garibaldi a piazza Campello. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con Confcommercio Umbria – Mandamento Spoleto e il Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto, sarà una cena al chiaro di luna che si svolgerà in 7 piazze e 18 vie del centro storico, una sorta di percorso sensoriale che ciascun ristorante svilupperà in quattro portate, proponendo dei menu ideati appositamente per questo evento. Il tutto a partire dalle ore 20.00.

Fino a domenica 2 agosto prosegue anche la programmazione cinematografica di ‘Spazio Collicola, cinema e spettacoli in cortile’ dedicato a Federico Fellini nei 100 anni dalla nascita (tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30).

Questo il programma:

• Martedì 28 luglio | SELFIE DI FAMIGLIA di Lisa Azuelos

• Mercoledì 29 luglio | PAVAROTTI di Ron Howard

• Giovedì 30 luglio | BANDE À PART di Jean-Luc Godard

• Venerdì 31 luglio | L’IMMORTALE di Marco D’Amore

• Sabato 1 agosto | TAPPO. CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI di Kevin Johnson

• Domenica 2 agosto | FAVOLACCE dei Fratelli D’Innocenzo