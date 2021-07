Spoleto d’Estate: gli appuntamenti fino al 28 luglio

Teatro Lirico Sperimentale, Trasimeno Music Festival e Omaggio all’Umbria i protagonisti dei prossimi eventi

Proseguono gli appuntamenti di Spoleto d’estate, la manifestazione organizzata dal Comune di Spoleto insieme alle istituzioni culturali e alle associazioni del territorio.

Doppio appuntamento con “Letture al Parco”, l’iniziativa che la Biblioteca “Carducci” di Spoleto propone per i più piccoli durante l’estate 2021. Gli incontri con le famiglie ed i bambini fino ai 10 dieci anni si terranno giovedì 22 e mercoledì 28 luglio alle ore 18.00 nell’area giochi del parco Chico Mendes.

Venerdì 23 luglio alle ore 19 a Spazio Collicola sarà la volta del Teatro Lirico Sperimentale e dei vincitori del Concorso “Comunità Europea” 2020 e 2021. I protagonisti saranno Sara Cortolezzis (soprano), Oronzo D’Urso (tenore), Maria Stella Maurizi (soprano), Matteo Lorenzo Pietrapiana (basso-baritono), Elena Salvatori (soprano) e Andrea Vincenti (tenore) – che si esibiranno in brani e duetti tratti da Opere di Gaetano Donizetti, Franz Lehár, Pietro Mascagni, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi. Al pianoforte il Maestro Luca Spinosa. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria online (biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727).

Sabato 24 luglio alle ore 19, sempre a Spazio Collicola, a Spoleto d’Estate arriverà, per il progetto Omaggio all’Umbria per il Cratere 2021, il Fidelio Ensemble, formato da Alessandro Golini (violino zigano), Sandro Paradisi (fisarmonica), Juri Pecci (percussioni) e Paolo Battistini (chitarra) che suonerà musiche di Astor Piazzolla, Paolo Conte, Bob Dylan, Luis Bacalov, Trevor Jones, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Fabrizio De Andrè.

Lunedì 26 luglio farà invece tappa a Spoleto il Trasimeno Music Festival. Alle ore 19 al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi è in programma il concerto “UNE NUIT D’éTé CON ANNA E ANGELA” CON Anna Bonitatibus (mezzo soprano) e la pianista canadese e direttrice artistica del Festival Angela Hewitt su musiche di Ravel (Menuet antique), Berlioz (Les nuit d’été, Op.7), Chopin (Two nocturnes, Op. 55), Rossini (Giovanna d’Arco, cantata per voce e piano).

In programma anche l’ultimo appuntamento con la Spoleto Card per il mese di luglio. Domenica 25 alle ore 11.30 si terrà la visita guidata “Spoleto in scena. Il teatro romano di Spoleto” (luogo di incontro sarà la biglietteria del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto).