Spoleto d’estate 2021

Tutti gli eventi in programma fino al 29 settembre

LUGLIO

domenica 18

ore 19.00 – EUTERPAE ENSEMBLE- DONNEINCANTO

Spazio Collicola

Rachele Raggiotti, mezzosoprano; Francesca Bruni e Tullia Mancinelli, soprani; Sabrina Belei pianoforte

a cura dell’associazione Omaggio all’Umbria | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338 8562727

giovedì 22

ore 18.00 – LETTURE AL PARCO

Nei parchi e negli spazi verdi della città | Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni

a cura della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”

info: 0743.218801 – email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

ore 21.00 – GRAN GALA INTERNATIONAL DANCE COMPETITION

Teatro ‘Gian Carlo Menotti’

Vincitori dell’International Dance Competition 2021 e Petra Conti, principal guest dancer Los Angeles Ballet

a cura dell’associazione culturale Event Art

ingresso a pagamento – info e prenotazioni 328/3078377 – n.balduzzi@tiscali.it

venerdì 23

ore 19.00 – TRA TRAGEDIA E COMMEDIA

Spazio Collicola

Cantanti Solisti del TLS – Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

a cura del TLS di Spoleto “A. Belli” | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727

sabato 24

ore 19.00 – FIDELIO ENSEMBLE

Spazio Collicola

Alessandro Golini, violino zigano; Sandro Paradisi, fisarmonica; Paolo Battistini, chitarra; Juri Pecci,

percussioni; Deavid Sotgiu, tenore

a cura dell’Associazione Omaggio all’Umbria | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

lunedì 26

ore 19.00 – UNE NUIT D’ÉTÉ CON ANNA E ANGELA

Teatro Caio Melisso spazio Carla Fendi

Anna Bonitatibus, mezzo-soprano; Angela Hewitt, piano

a cura dell’associazione Trasimeno Music Festival | ingresso a pagamento

info: Associazione Trasimeno Music Festival – Tel. e Fax +39 075 5153024 – Mob. +39 393 9458554

info@trasimenomusicfestival.com – maria@trasimenomusicfestival.com

mercoledì 28

ore 18.00 – LETTURE AL PARCO

Nei parchi e negli spazi verdi della città | Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni

a cura della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”

info: 0743.218801 – email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

sabato 31

ore 19.00 – TRA TRAGEDIA E COMMEDIA

Spazio Collicola

Cantanti Solisti del TLS di Spoleto “A. Belli” | a cura del TLS di Spoleto “A. Belli”

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727

AGOSTO

martedì 3

ore 21.00 – ITALIA, ITALIE

Spazio Collicola

Cantanti Solisti del TLS di Spoleto “A. Belli” | a cura del TLS di Spoleto “A. Belli”

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727

mercoledì 4

ore 21:00 – MARIO TOZZI & ENZO FAVATA “MEDITERRANEO: LE RADICI DI UN MITO”

Spazio Collicola

Mario Tozzi, voce narrante; Enzo Favata sassofoni, clarinetti, elettronica

La Voce della Terra 2021 – a cura dell’ Associazione Visioninmusica

ingresso a pagamento – info: www.vivaticket.com

giovedì 5

ore 18.00 – LETTURE AL PARCO

Nei parchi e negli spazi verdi della città | Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni

a cura della Biblioteca Comunale “G. Carducci” | info: 0743218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

ore 21.00 – NOTE NOIR – COLLICOLA JAZZ CONNECTION “by Metronome !”

Spazio Collicola

Ruben Chaviano, el. violin; Roberto Beneventi, accordeon; Tommaso Papini, guitar; Mirco Capecci doublebass

a cura dell’Associazione di Promozione Sociale GREFTI | ingresso gratuito

prenotazione obbligatoria online | info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

venerdì 6

ore 18.00 – EINE KLEINE MUSIK 2021

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

prologo musicale su musiche e testi di Gino Negri e messa in scena dell’opera GIOVANNI SEBASTIANO

regia di Giorgio Bongiovanni e Bianca D’Amato con i cantanti del TLS di Spoleto “A. Belli”

a cura del TLS di Spoleto “A. Belli” | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727

sabato 7

ore 18.00 | 20.30 – EINE KLEINE MUSIK 2021

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

prologo musicale su musiche e testi di Gino Negri e messa in scena dell’opera GIOVANNI SEBASTIANO

regia di Giorgio Bongiovanni e Bianca D’Amato con i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale

a cura del TLS di Spoleto “A. Belli” | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727

domenica 8

ore 8.00-20.00 – MERCATO DELL’ANTICO

Giardini di viale G. Matteotti

giovedì 12

ore 18.00 – LETTURE AL PARCO

Nei parchi e negli spazi verdi della città | Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni

a cura della Biblioteca Comunale “G. Carducci” | info: 0743218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

venerdì 13

ore 21.00 – L’OPERA AL DI LÀ DEI CONFINI

Spazio Collicola

Cantanti Solisti del TLS di Spoleto “A. Belli” | a cura del TLS di Spoleto “A. Belli”

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727

martedì 17

ore 18.30 – UN SOGNO NEL CASTELLO

Spazio Collicola

spettacolo teatrale per bambini e ragazzi

a cura di Teatro DACCAPO | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

mercoledì 18

ore 19.00 – TRA I SENTIERI DEL BUFFO

Spazio Collicola

Cantanti Solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

con intervento del M° Enrico Girardi, Condirettore Artistico del TLS di Spoleto “A. Belli”

a cura del TLS di Spoleto “A. Belli” | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it – cell. 3388562727

giovedì 19

ore 18.00 – LETTURE AL PARCO

Nei parchi e negli spazi verdi della città | Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni

a cura della Biblioteca Comunale “G. Carducci” | info: 0743218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

ore 21.00 – FRANCESCO BACCINI IN VOCE E PIANO

Spazio Collicola

Spettacolo musicale di e con Francesco Baccini

a cura di Athanor Eventi | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

venerdì 20

ore 21.00 – VOYAGE

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”

Guido Rimonda, violino; Camera Ducale – musiche di Vivaldi, Tartini, Gluck, Albinoni, Myers, Chaplin,

Jones, Aznavour, Gardel | Le Correnti del Nera – a cura dell’associazione Filarmonica Umbra

ingresso a pagamento – prevendita su www.vivaticket.com

riferimenti per info e prenotazioni: 3714592282 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

sabato 21

ore 6.20 – OMAGGIO A PIAZZOLLA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

Rocca Albornoz

concerti all’alba – Quartetto d’Archi

a cura dell’associazione UmbriaEnsemble | ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

giovedì 26

ore 18.00 – LETTURE AL PARCO

Nei parchi e negli spazi verdi della città | Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni

a cura della Biblioteca Comunale “G. Carducci” | info: 0743218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

ore 21.00 – JBEAT & MARINELLI feat. – COLLICOLA JAZZ CONNECTION “by Metronome!”

Spazio Collicola

John Michael Mawushie vocals,beat box; Emilio Marinelli, keyboards; Devon Miles, vocals;

Anna Laura Calderon vocals,electronics

a cura dell’ Associazione di Promozione Sociale GREFTI | ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria

online | info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

sabato 28

ore 6.30 – L’ETÀ DELL’ORO: HAYDN, SCHUBERT E IL MONDO ANTICO

Rocca Albornoz

concerti all’alba – Flauto, Chitarra, Archi

a cura dell’associazione UmbriaEnsemble | ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria

Online | info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

SETTEMBRE

sabato 4

ore 21.00 – TEKNA feat. – COLLICOLA JAZZ CONNECTION “by Metronome !”

Spazio Collicola

Greg Burk keyboards, pianoforte; John B. Arnold drums, electronics; Fabio “Reeks” Recchia

electronics

a cura dell’ Associazione di Promozione Sociale GREFTI

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

info e prenotazioni: carla60cianchettini@gmail.com – 338/8562727

domenica 12

ore 8.00-20.00 – MERCATO DELL’ANTICO

Giardini di viale G. Matteotti

mercoledì 15

ore 21.00 – DALL’INFERNO ALL’INFINITO (Dante 2021 – Compagnia Orsini )

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

spettacolo teatrale di e con Monica Guerritore

a cura del Teatro Stabile dell’Umbria e con il contributo del Ministero della Cultura e della

Regione Umbria | ingresso a pagamento – botteghino telefonico regionale tel 075/57542222

(dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20)

mercoledì 29

ore 21.00 – “18 TALES OF THE HIDDEN ZADDIK” – 18 racconti di uno Zaddik nascosto

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”

Klezmerata Fiorentina Igor Polesitsky, violino; Riccardo Crocilla, clarinetto; Francesco

Furlanich, fisarmonica; Riccardo Donati, contrabbasso

a cura dell’associazione Filarmonica Umbra

ingresso a pagamento – prevendita su www.vivaticket.com

riferimenti per info e prenotazioni: 3714592282 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13