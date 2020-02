Spoleto, da Fratelli d’Italia “massima solidarietà ad Alessandro Cretoni “

La nota del gruppo consigliare del partito di Giorgia Meloni

“Esprimiamo dal gruppo di FdI – scrive in una nota il capogruppo Stefano Polinori – la massima solidarietà ad Alessandro Cretoni che per quanto ci riguarda meritava di rimanere nel pieno delle sue funzioni di assessore per il lavoro svolto con dedizione e capacità, non possiamo condividere ed accettare la scelta del Sindaco che ha portato alla sua rimozione dettata dal fatto di aderire al nostro partito.

Stesso dicasi per la consigliera Paola Santirosi.

Come non condividiamo nella forma e nella sostanza le dimissioni e poi il ritiro delle stesse dell’assessore Loretoni che appaiono strumentali ed imbarazzanti nel rispetto dei ruoli e della lealtà del mandato ricevuto. Crediamo – conclude la nota di Fratelli d’Italia – di meritare rispetto come ne abbiamo dato al Sindaco e ad ogni assessore o consigliere di questa maggioranza”.