Spoleto in cucina: le fave dei morti

La ricetta della settimana firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta tipica e semplice: “fave dei morti”

Si tratta dolcetti secchi alle mandorle di forma ovale, tipiche della provincia di Perugia, preparate secondo la tradizione per il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti.

Fave dei morti – Simone Celesti

Ingredienti:

400 g di farina 00

200 g di mandorle dolci pelate

200 g di zucchero

60 g di burro

2 uova

Scorza grattugiata di 1 limone

Rosolio di cannella qb.

Procedimento:

Macinare le mandorle della grossezza di mezzo chicco di riso.

Mescolare le mandorle macinate con la farina

Aggiungere lo zucchero, il rosolio di cannella e la scorza di limone grattugiata

Disporre il composto a fontana, metterci il burro e incorporare a poco a poco le uova

Impastare fino a ottenere un composto omogeneo, se necessario aggiungere più rosolio di cannella.

Dividere l’impasto in rotolini e tagliare ogni rotolino in parti lunghe circa 3 cm.

Formare le fave.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 10 minuti:

sfornate le fave dei morti quando sono leggermente dorate per far sì che rimangano morbide.