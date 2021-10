Spoleto in cucina: la zuppa di marroni

Una ricetta di stagione firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta calda da degustare nelle serate più fresche: zuppa di ma marroni.

La castagne sono il frutto dell’albero selvatico Castanea sativa. Hanno forma, dimensione, sapore molto variabili anche se prodotte dallo stesso albero.

Per marroni, invece, si intendono i prodotti dall’albero coltivato, che hanno caratteristiche più standardizzate, son più pregiati, buoni, costosi.

Zuppa di marroni – Simone Celesti

Ingredienti per 4 persone:

Marroni 1 kg

fette di pane casareccio 2

coste di sedano 100 gr

patate 100 gr

una carota 100 g

una cipolla 100 g

fagioli borlotti freschi 100 g

acqua 2 litri ( per il brodo)

alloro 2 foglie

olio extravergine d’ oliva q. b

sale q. b

pepe q. b

Procedimento:

Con un coltello togliere la prima buccia ai marroni, mettetele in una pentola coperte di acqua e cuocetele per 20 minuti circa con 2 foglie di alloro e un pizzico di sale. Scolateli e sbucciateli da tiepidi. Preparate un brodo di verdure cuocendo per 40 minuti in 2 litri di acqua le patate, la cipolla, la carota e, il sedano, i fagioli e un pizzico di sale.

Al brodo aggiungetevi le castagne spellate della seconda pelle, e cuocete a fuoco medio per altri 25 minuti ( se necessario aggiungere un po’ di acqua)

Frullate la zuppa e aggiustate di sale e pepe.

Riducete il pane a dadini, mettetelo su una teglia, irroratelo con un filo di olio e passatelo sotto il grill per pochi minuti. Servite la zuppa fumante con i crostini di pane, e un filo d’olio.