Spoleto in cucina: la pizza pasquale al formaggio di Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta Pasquale, la classica: Pizza di Formaggio.

La pizza di Pasqua è un prodotto da forno lievitato tipico di molte zone del centro Italia, a base di farina, uova, pecorino, parmigiano, tradizionalmente servito a colazione la mattina di Pasqua, oppure come antipasto durante il pranzo pasquale, accompagnato da uova sode benedette, salame, capocollo e vino rosso, ancora, servito nel picnic della Pasquetta.

Pizza al formaggio di Simone Celesti

Farina 1 kg

Uova 10 N

latte 200 ml

olio extravergine d’oliva 200 ml

formaggio parmigiano 200 gr

formaggio pecorino 250 gr

strutto 100 gr

lievito di birra 60 gr

biga (o pasta pane) 350 gr

sale qb

Procedimento:

Mettere la pasta da pane (o biga) sul piano di lavoro, rimpastarla con la farina, il latte tiepido e il lievito.

Lasciare lievitare l’impasto così ottenuto fino a che non raddoppia il volume iniziale.

Unire successivamente tutti gli altri ingredienti, aggiungendo all’occorrenza anche un po’ di farina, lavorare bene con le mani fino ad ottenere un bell’impasto liscio ed omogeneo.

Riempire con mucchietti di pasta, fino a ¾ del volume, le apposite tortiere unte precedentemente con olio e leggermente infarinate.

Fare lievitare nuovamente prima di infornare. Cuocere in forno preriscaldato a 200° C per 50/60 minuti circa.

Fare raffreddare la pizza prima di toglierla dalla forma.