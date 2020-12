Spoleto in cucina: i cappelletti in brodo di Simone Celesti

Natale si avvicina: ecco la ricetta della settimana firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta natalizia tradizionale: cappelletti in brodo.

I cappelletti sono un formato di pasta ripiena che si ottiene tagliando la sfoglia di pasta all’uovo in quadrati o cerchi, al centro dei quali viene posto il ripieno; la pasta viene poi piegata prima in due a triangolo, e poi unendo le estremità intorno a un dito della mano. I cappelletti vengono poi cotti in brodo di carne, preferibilmente di pollo, o cappone, o gallina.

Cappelletti in brodo – Simone Celesti

Ingredienti per 4 persone:

per la pasta all’uovo

2 uova

200 g (circa) di farina 00

Sale un pizzico

Per la farcia:

100 g di prosciutto crudo

100 g di carne magra di maiale

100 g di mortadella

150 g di parmigiano

1 uovo

Burro 25 g

Pepe q b

Sale q b

Noce moscata q b

Un rametto di rosmarino

Una foglia di alloro

1 spicchio d’aglio

Per il brodo:

500 g di vitello

½ di gallina

Acqua 4 litri

2 carote

1 cipolla media

1 costa di sedano

1 pomodoro maturo

Sale

pepe

Procedimento per la farcia:

Tritate finemente la carne di maiale, cuocete lentamente la carne in una casseruola con il burro, il rosmarino, l’alloro, l’aglio, e una spolverata di pepe, per 20 minuti circa.

Una volta cotta, eliminate l’aglio e il rosmarino, e lasciate raffreddare la carne.

Tritate finemente il prosciutto e la mortadella .

Mescolate la carne cotta con: il prosciutto, la mortadella, il parmigiano grattugiato, e l’uovo.

Aggiustate di sale, mettete la farcia ottenuta in un sac-à-poche.

Per la pasta all’uovo:

impastate la farina con l e uova e un pizzico di sale, lavorate la massa fino a renderla omogenea.

Avvolgete la pasta in pellicola trasparente, e lasciatela riposare 30 minuti.

Stendere la pasta sottile, con una rondella taglia pasta, ritagliatela in quadretti larghi 2 cm circa.

Con il sac-à-poche disponete al centro di ogni quadratino la farcia.

Ripiegate ogni quadratino a triangolo, poi avvolgete sul dito donando la caratteristica forma a cappelletto.

Una volta pronti, lasciate asciugare i cappelletti per 3/4 ore prima di cuocerli o stiparli in frigorifero.

Per il brodo:

in una pentola alta disporre: tutti gli odori, la carne, il pomodoro,il sale e il pepe. Lasciate sudare gli ingredienti per 10 minuti a fuoco medio, aggiungere l’acqua e lasciate bollire il brodo per un ora a fiamma media, dopodiché abbassare la fiamma, lasciando sobbollire il brodo, per un ora e trenta circa schiumando di tanto in tanto.

Consiglio : lasciate riposare il brodo per 24 ore in frigorifero, sgrassate il brodo eliminando la parte grassa affiorata in superficie.