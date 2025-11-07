Spoleto cresce, ma serve una strategia condivisa: Confcommercio propone un patto per lo sviluppo del territorio 

Spoleto si conferma una città attrattiva, capace di generare flussi turistici significativi e di catalizzare visitatori da tutta Italia. È quanto emerge dai dati elaborati dalla piattaforma CITIES di Confcommercio, che per il periodo maggio–settembre 2025 evidenziano una crescita dei flussi complessivi di mobilità e visita rispetto all’anno precedente, con oltre due milioni di accessi e più di 420 mila visitatori unici.

In aumento risultano in particolare i visitatori regionali (+22,3%) e nazionali (+16%), mentre si conferma un’ottima presenza di turisti stranieri (+7%).

Un risultato che, secondo Confcommercio Spoleto, “certifica la forza attrattiva della città, ma richiede una visione strategica condivisa per trasformare i flussi in valore economico stabile per le imprese del territorio.

“I dati CITIES sono uno strumento strategico”, sottolinea Tommaso Barbanera, presidente di Confcommercio Spoleto, “perché permettono di capire come e quando le persone si muovono, da dove arrivano, quanto restano e con quale impatto sul tessuto economico. Mettiamo queste informazioni a disposizione dell’amministrazione comunale con spirito costruttivo, perché crediamo che possano guidare scelte più efficaci su turismo, commercio e pianificazione urbana.

Cos’è la piattaforma CITIES

La piattaforma Mobility Analytics del progetto CITIES di Confcommercio consente di monitorare e analizzare i flussi di mobilità urbana attraverso dati anonimi e aggregati provenienti da reti mobili, app di geolocalizzazione e fonti pubbliche. Elabora indicatori su numero e provenienza dei visitatori, durata della permanenza, profilo socio-demografico e capacità di spesa, nel pieno rispetto della privacy.

Queste informazioni offrono a Comuni e imprese uno strumento concreto per pianificare eventi, servizi e strategie di rigenerazione urbana, orientando in modo mirato le politiche pubbliche e le iniziative del terziario verso una crescita sostenibile e condivisa del territorio.

Verso un protocollo d’intesa con il Comune

Confcommercio Spoleto ha chiesto un incontro all’amministrazione comunale per presentare ufficialmente tutti i dati e proporre la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Confcommercio Umbria, finalizzato a un utilizzo costante e strutturato delle analisi CITIES, come già avvenuto in altri Comuni umbri. L’obiettivo è costruire una collaborazione stabile tra amministrazione e mondo delle imprese, per mettere a sistema le informazioni e tradurle in politiche territoriali capaci di rafforzare turismo, commercio e servizi. “Abbiamo bisogno di un approccio condiviso”, evidenzia Barbanera. “I dati ci dicono che Spoleto attrae, ma per generare una ricaduta reale serve una regia comune tra pubblico e privato. L’incontro, inoltre, ci fornirà l’occasione per rappresentare all’amministrazione comunale le preoccupazioni di tanti imprenditori spoletini sul tema della sicurezza”.

Dolci d’Italia”: un evento che genera valore per il territorio

Nel quadro generale, un contributo importante all’attrattività della città arriva anche dagli eventi promossi da Confcommercio come Dolci d’Italia, che nell’edizione 2025 ha registrato 59.653 visite e 34.506 visitatori unici.

Il pubblico è risultato prevalentemente umbro e proveniente dalle regioni limitrofe, con una buona capacità di spesa e un forte legame con il territorio, confermando l’evento come motore di visibilità e di ricaduta economica per le attività del centro storico.

“Dolci d’Italia è la dimostrazione che quando si lavora insieme si ottengono risultati concreti”, conclude Barbanera. “È questa la direzione da seguire: valorizzare i dati, condividere le strategie, crescere insieme per il bene della città”.