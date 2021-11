Spoleto, cordoglio per la scomparsa di Marcella Orsini

Il messaggio del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Spoleto – si legge in una nota- esprime profondo cordoglio per la scomparsa della signora Marcella Orsini, mamma di Simonetta Mancini, storica e autorevole dirigente Cisl, e nonna di Matteo Cardini, già segretario dell’Unione comunale di Spoleto e attuale membro della segreteria del Partito. Marcella è stata una donna piena d’amora per la sua famiglia alla quale ha trasmesso alti valori morali e saldi principi. Fino all’ultimo giorno è stata protesa verso la modernità e curiosa dei mutamenti della società. I Democratici di Spoleto si stringono alla numerosa famiglia con rispetto e partecipazione in questo doloroso momento.