Spoleto, cordoglio per la scomparsa di Giuseppina Cucchiaroni

Nel 1972 era stata la p rima vigilessa in Umbria

L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppina Cucchiaroni, la prima donna che è entrata a far parte del corpo di Polizia Municipale in Umbria il 20 giugno 1972.

Il periodo storico e l’ambiente ostile in cui si è trovata a lavorare, non facile soprattutto per una donna in divisa, non le hanno impedito di distinguersi per il carattere forte e orgoglioso che l’ha sempre contraddistinta.

Si è imposta in modo egregio nel Corpo di Polizia Locale che, insieme a tutta la cittadinanza, ne ha riconosciuto il valore e l’alta professionalità con cui ha sempre vissuto la dimensione lavorativa.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze.