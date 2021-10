Spoleto, convocato il nuovo Consiglio Comunale

La prima riunione del mandato 2021-2026 è convocata per lunedì 8 novembre alle ore 16

Il Consiglio comunale per la prima riunione del mandato 2021 – 2026 è convocato in seduta ordinaria presso la Sala consiliare “Spoletium” del Palazzo comunale, lunedì 8 novembre 2021 alle ore 16.00 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 – ESAME CONDIZIONI ELETTI E CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI MANDATO 2021-2026.

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Segreteria Generale

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI VICE PRESIDENTI MANDATO 2021-2026.

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Segreteria Generale

GIURAMENTO DEL SINDACO MANDATO 2021-2026

​COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

3. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 – COSTITUZIONE CONFERENZA CAPIGRUPPO MANDATO 2021-2026.

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Segreteria Generale

4. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 – ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.) MANDATO 2021-2026.

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Segreteria Generale