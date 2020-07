Spoleto, convocato il Consiglio Comunale

Tra i punti all’ordine del giorno la creazione di un fondo speciale per aiuti alle imprese e ai liberi professionisti e la costituzione di una commissione di studio per la riapertura delle scuole

Il Consiglio Comunale di Spoleto è stato convocato d’urgenza in seduta di I convocazione presso la Sala consiliare “Spoletium” per il giorno

9 luglio 2020, alle ore 15.00, per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Mozione presentata dal Gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente ad oggetto: “Creazione di un fondo speciale per aiuti alle imprese e ai liberi professionisti.” (prot. n. 29352/24.06.2020).

2. “Costituzione Commissione di studio ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio comunale riapertura scuole

a.s. 2020/2021.”

Relatore Assessore avv. B. Montioni

Direzione Servizi alla Persona — Dirigente dott.ssa D. Bugiantelli.

Mozioni

3. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Un festival che guarda alle nuove generazioni e amico delle famiglie e dei bambini.” (prot. n, 47599/29.07.2019).

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Miglioramento e ottimizzazione degli Sportelli Europa e Digipass.” (prot. n. 52461/26.08.2019).

5. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti — Ora Spoleto avente ad oggetto: “Spoleto Plastic Free.” (prot. n. 62555/10.10.2019).

6. Mozione presentata dal consigliere Morelli in merito alla convocazione di un Consiglio comunale “aperto” per dibattere su problematiche riguardanti la Fondazione Festival dei 2 Mondi. (prot. n. 62752/10.10.2019).

7. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Conferimento Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre.” (prot. n. 70150/11.11.2019).

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Laboratorio Spoleto con la quale si chiede che Sindaco e Giunta si impegnino ad adottare iniziative idonee a contrastare tutti i fenomeni di intolleranza per ragione di razza e l’istigazione all’odio razziale. (prot. n. 73618/29.11.2019).

9. Mozione presentata dai Gruppi consiliari PD, Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti — Ora Spoleto avente ad oggetto: “Sgravi fiscali per le aziende rimaste isolate dalla chiusura del tratto di strada della Flaminia.” (prot. n. 78333/23.12.2019). 10. Mozione presentata dal consigliere Ugolini con la quale si chiede che Sindaco e Giunta comunale si impegnino ad adottare ed approvare il progetto di “Controllo di Vicinato”. (prot. n. 78455/24.12.2019).

11. Mozione presentata dalla consigliera Erbaioli avente ad oggetto: “Razionalizzazione degli spazi per una migliore fruizione dei consultori familiari.” (prot. n. 759/07.01.2020).

12. Mozione presentata dalla consigliera Erbaioli avente ad oggetto: “Dedicare il 12 maggio 2020 alla celebrazione dell’anno dell’infermiere e dell’ostetrica.” (prot. n. 4327/27.01.2020).

13. Mozione presentata dai Consiglieri Morelli, Di Cintio, Trippetti, Settimi, Erbaioli, Pompili in merito al futuro dell’ospedale di Spoleto

14. Mozione presentata dai Consiglieri Morelli, Militoni, Settimi, Trippetti, Di Cintio, Ranucci in merito al “Progetto generale di mobilità alternativa” (prot. n. 28242/17.06.2020).

15. Mozione presentata dal Consigliere F. Ugolini in merito alla previsione della non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che pagano la prima rata IMU e TARI entro il 30.09.2020. (prot. n. 29336/24.06.2020).

Interpellanze e Interrogazioni

16. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Interpellanza in merito alla necessità di un Piano marketing strategico per lo sviluppo del turismo e dell’economia.” (prot. n. 7875/07.02.2019).

17. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare PD in merito alla selezione indetta per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative ed all’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno occupazionale. (prot. n. 50594/12.08.2019).

18. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Partecipate dirette ed indirette del Comune di Spoleto — situazione.” (prot. n. 29020/22.06.2020).