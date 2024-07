Spoleto, convegno sulla sicurezza alimentare e sulla semplificazione della certificazione export

La sicurezza alimentare, elemento fondamentale per la tutela dei consumatori e condizione essenziale per esportare le nostre eccellenze in tutto il mondo. Insieme alla garanzia di qualità dei prodotti, alla tutela dei consumatori, alle sinergie necessarie tra istituzioni, mondo della produzione e della distribuzione, è stato questo il tema al centro dell’evento formativo “Il controllo ufficiale dei servizi di Prevenzione sulle imprese alimentari: valutare l’efficacia di un sistema di autocontrollo dalla semplificazione alla certificazione export” che ha visto la partecipazione di oltre 150 esperti di enti, istituzioni, aziende sanitarie dell’Umbria, rappresentanti del mondo della distribuzione e titolari di imprese alimentari.

L’iniziativa si è svolta a Spoleto, a Palazzo Mauri ed è stata promossa dal dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 2 diretta dal dr. Danilo Serva con il supporto del servizio Formazione e Comunicazione con il patrocinio del Comune di Spoleto.

Tra i relatori il dr. Nicola Santini del Ministero della Salute, il dr. Vincenzo Caputo, Commissario straordinario per la Peste suina africana, il dr. Salvatore Macrì, responsabile regionale del servizio Prevenzione, la dr.ssa Lucia Amoni della Regione Umbria, il dr. Stefano Benedetti, dirigente veterinario del servizio Igiene Alimenti Origine Animale della Ausl di Modena, la dr.ssa Samantha Del Lungo, Ufficio internazionalizzazione Camera di Commercio, la dr.ssa Cinzia Mari, dirigente biologo servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Usl Umbria 2, il dr. Fausto Scoppetta, dirigente veterinario servizio IAOA (Igiene Alimenti Origine Animale) Usl Umbria 2, la dr.ssa Cristiana Penon, dirigente veterinario servizio IAOA Usl 8 Berica, il prof. David Ranucci, Università di Perugia, la dr.ssa Miriam Tinaro, Istituto Zooprofilattico, il dr. Flavio Berilli – ICQRF il dott. Giorgio Bistarelli Università dei Sapori e la dr.ssa Maria Antonella Leo, dirigente Veterinario Servizio IAOA Usl Umbria 2.