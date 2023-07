Spoleto, controlli dei Carabinieri nei cantieri: denunciati in quattro

Ammende e sanzioni amministrative per circa 15.000 euro

Negli ultimi giorni – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto, congiuntamente al personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Perugia e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, hanno effettuato accessi ad alcuni cantieri edili posti in Spoleto per la verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro.

Nel dettaglio il servizio aveva come finalità la verifica e il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro concentrando l’attenzione sulle attività di ristrutturazione e i cantieri edili in generale, nonché il riscontro su possibili evidenze di lavoro sommerso.

I controlli hanno consentito di individuare una serie di violazioni connesse al datore di lavoro, obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la mancata sicurezza del ponteggio, la mancanza della cassetta di primo soccorso, la viabilità del cantiere e violazioni riguardanti la sicurezza.

I militari della Stazione procedevano agli approfondimenti del caso riscontrando la presenza di lavoratori tutti regolarmente assunti, procedendo però a contestare la sospensione dell’attività imprenditoriale con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n.81/2008 per gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Immediata è stata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Spoleto per le violazioni penali connesse alle fattispecie sopradescritte con conseguenti ammende e sanzioni amministrative previste per complessivi 15.000 euro circa.

I Carabinieri operano costantemente sul territorio a garanzia del cittadino-lavoratore, a prevenzione e salvaguardia dal determinarsi di tragici eventi, puntando sul controllo dei cantieri e dei luoghi di lavoro in generale.

Il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro rappresenta un Reparto dedicato, a salvaguardia di ogni lavoratore, che opera con articolazioni capillari sul territorio in sintonia con l’Arma territoriale.

Le persone sottoposte a processo penale si presumono innocenti.