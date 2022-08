Spoleto, contributo per l’acquisto libri di testo

Le richieste dal 2 9 agosto al 29 settembre

Da lunedì 29 agosto e fino al 29 settembre è possibile richiedere il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’ anno scolastico 2022/2023. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Spoleto, iscritti presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie in cui l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia di € 15.493,71.

Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e l’attestazione ISEE sarà acquisita dal Comune successivamente.

Per la richiesta del contributo si può presentare la domanda presso le sedi dei CAF convenzionati con il Comune di Spoleto:

CAF UIL

Via Pietro Conti, 29 | 0743/223504

CAF ITALIA SRL

Via Francesca Morvillo, 11 | 0743/224540

CAF ACLI – ACLI SERVICE PERUGIA SRL

via Flaminia Vecchia, 229

SERVIZI E TUTELA SRL

loc. San Nicolò, 27

Il modulo di domanda è disponibile direttamente presso i suddetti uffici CAF, sul sito del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it (sezione Servizi educativi per l’infanzia, servizi scolastici), presso gli Istituti Scolastici e sul sito della Regione Umbria www.regioneumbria.it/istruzione sezione Bandi e Contributi.

Si invitano le famiglie a recarsi agli sportelli CAF muniti di:

Attestazione ISEE (pari o inferiore ad € 15.493,71);

Fotocopia di un documento di identità del richiedente;

Elenco dei libri acquistati e copie delle ricevute delle spese sostenute (scontrino fiscale, fattura);

Codice IBAN.

