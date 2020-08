Spoleto, continua nello splendido contesto del Festival dei Due Mondi lo Show Room dell’Arte Orafa Umbra e della Ceramica Artistica di Pregio

Dal 18 agosto al 20 settembre, sala degli ori, Via Aurelio Saffi

(DMN) Spoleto – in questi giorni di Festival, in via Saffi, grazie alla Confartigianato Imprese Perugia, con il patrocinio del Comune diSpoleto, del Gal Valle Umbra e Sibillini, del Rotary Club Spoleto ed il patrocinio della CCIAA di Perugia e della BCC di Spello e Bettona, i Maestri Orafi e Ceramisti hanno potuto mostrare al pubblico di Spoleto63 e non solo le proprie produzioni di pregio. Lo show room é aperto tutti i giorni, dal 18 agosto al 20 settembre, nella sala degli ori, in via Aurelio Saffi.

Di seguito le imprese presenti alla Show Room:



MAESTRI ORAFI



SPOLETO GIOIELLI di MORBIDONI ENRICO – SPOLETO



RAI & GIOIELLI di RAIMONDO

PARADISI – CITTA DI CASTELLO



CHIATTELLI LABORATORIO ORAFO di GIANGIULIO CHIATTELLI – Marsciano



ORAFI IN PERUGIA di MAURIZIO TINI – PERUGIA



ART DE LUX di LUCIA DE CAROLIS – POSTA (Rieti)



LA FUCINA DI CUPIDO di LARA ADAME MIRYAM – SAN GIUSTINO



AURUM DI DANIELA CRETONI – SPOLETO



MAESTRI CERAMISTI



CERAMICHE BIAGIOLI GUBBIO



L’ ANTICA DERUTA DI GIORGIO MORETTI E C.- DERUTA



CERAMICHE LUCIO SAMBUCO – DERUTA



CERAMICHE CARLA CORNA – DERUTA



PASSERI CERAMICHE – GUALDO TADINO



CERAMICA VECCHIA GUALDO di FIORELLA MARIOTTI

GUALDO TADINO