Spoleto, Conferenza dei Capigruppo senza quelli di maggioranza

Partito Democratico e Ora Spoleto : “Eennesima mancanza di rispetto delle Istituzioni e dei luoghi dove dovrebbero essere rappresentate”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Abbiamo assistito all’ennesima mancanza di rispetto delle Istituzioni e dei luoghi dove dovrebbero essere rappresentate.

Oggi, infatti, era stata convocata per le ore 9.30 la Conferenza dei Capigruppo per calendarizzare i lavori delle Commissioni e del Consiglio comunale ma i Capigruppo dei tre partiti di maggioranza erano assenti.

Nella Capigruppo di oggi è stato consegnato un documento dove la Giunta non ha accettato le proposte della Commissione Normativa sulla rimodulazione delle tasse che avevamo chiesto noi e che era al centro di una mozione presentata da Fratelli d’Italia e votata dai consiglieri di maggioranza.

Una rimodulazione delle tasse importante soprattutto per gli esercizi commerciali che stanno pagando le dure conseguenze della crisi post Covid 19 e che verrà discussa nella Commissione Normativa convocata per mercoledì.

Viene da chiedersi perché alla Conferenza dei Capigruppo di oggi gli unici assenti, e neanche sostituiti, erano proprio i capigruppo dei partiti della Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Un’assenza che non ci sembra dettata dall’inizio delle vacanze, anche se siamo nel mese di agosto. Forse si tratta di un’assenza premeditata dato che la Giunta non ha recepito praticamente nulla della mozione presentata e ha preso un’altra decisione?

Speriamo di avere presto una risposta perché altrimenti luoghi dove la partecipazione è essenziale diventano luoghi inutili se non per perdere un po’ di tempo prezioso. Prezioso perché alcune decisioni vanno prese in fretta per evitare conseguenze nefaste per la città e per i cittadini.

Partito Democratico

Ora Spoleto