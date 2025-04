Spoleto, concluso con profitto, per i primi 13 medici, il corso di emergenza sanitaria territoriale della Regione Umbria

Prova di esame superata a pieni voti dai primi 13 medici, che hanno così concluso il corso di formazione regionale per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale.





I professionisti hanno ricevuto l’attestato ieri a Spoleto, nella sala Laureti della Palazzina Micheli dell’Azienda Usl Umbria 2, al termine della prova orale e di quattro mesi decisamente fitti di impegni.





Il corso regionale MET (Medici Emergenza Territoriale) realizzato dall’Azienda Usl Umbria 2 in qualità di ente capofila designato dalla Regione Umbria, ha previsto la partecipazione a moduli didattici online, lezioni in presenza, esercitazioni sul campo e tirocini nei Pronto Soccorso delle quattro aziende regionali, territoriali ed ospedaliere, per un totale di 300 ore con assegnazione di 50 crediti ECM.





L’attività formativa, promossa in stretta integrazione e sinergia tra la Regione Umbria – Direzione Sanità e Welfare e le due aziende sanitarie territoriali – Direzioni strategiche e Direzioni DEA , è stata coordinata da una direzione scientifica, didattica e organizzativa composta dal responsabile scientifico del corso MET dott. Benedetto De Rosa, dirigente medico del dipartimento di Emergenza Accettazione dell’Azienda Usl Umbria 2, dal dott. Manuel Monti, Direttore del dipartimento di Emergenza Accettazione dell’Azienda Usl Umbria 1, dal dott. Giuseppe Calabrò, Direttore del dipartimento di emergenza accettazione dell’Azienda Usl Umbria 2 e dal dott. Alberto Tomassi, responsabile del servizio Formazione e Comunicazione Usl Umbria 2 e responsabile organizzativo del corso MET.





Uno sforzo progettuale e realizzativo rilevante strutturato in 24 moduli didattici che ha impegnato, in un proficuo lavoro di squadra, oltre trenta docenti, coordinatori didattici, tutor d’aula, personale amministrativo e un esperto informatico, finalizzato alla formazione avanzata delle nuove leve del sistema di emergenza territoriale 118 dell’Umbria, che ha avuto inizio a Terni il 23 dicembre 2024 e che ha fatto registrare numeri record in termini di partecipazione con l’adesione di 32 professionisti della salute provenienti anche da fuori regione.





Nella giornata di ieri, martedì 16 aprile, si è svolta a Spoleto la prova di esame, superata brillantemente dai primi 13 discenti con la consegna degli attestati ai dottori Daniele Cannavicci, Claudio Corazzi, Gabriele Fossi, Saulo Giornelli, Irene Griselda, Giusy Guaggente, Filippo Mariotti, Francesca Martini, Martino Morelli, Martina Penato, Elena Perna, Edoardo Zadra, Abdellah Zahar.



Il secondo appuntamento, per la valutazione degli altri 19 partecipanti al corso regionale MET, è in programma nella stessa sede di Spoleto martedì 29 aprile alle ore 10.