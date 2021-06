Spoleto, completata la segreteria della Lega Spi Cgil

Giampiero Calabresi e Francesca Maso si aggiungono ad Anelide Michelsanti, Lucio Gentili e Adriana Bibiani

Su proposta della segretaria della Lega SPI CGIL di Spoleto, Anelide Michelsanti, è stata completato l’assetto della segreteria territoriale dello SPI CGIL di Spoleto. Il Direttivo dello SPI CGIL di Spoleto riunito in via Nursina ha eletto in segreteria Giampiero Calabresi, già assessore del Comune di Spoleto, e Francesca Maso, presidente della Pro Loco di San Brizio. La segreteria ora è composta da 5 persone: oltre ai 2 neo eletti ne fanno parte la segretaria Anelide Michelsanti, Lucio Gentili e Adriana Bibiani.

In questi anni la Lega SPI CGIL di Spoleto, che comprende anche i comuni di Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria, è cresciuta avendo raggiunto i 2417 iscritti. Si tratta della più grande realtà organizzata nel territorio.

Nel corso della riunione, nella quale sono intervenuti anche il responsabile confederale della Camera del Lavoro, Angelo Scatena, e il segretario provinciale dello Spi Cgil, Mario Bravi, si è espressa soddisfazione per questi risultati, sostegno alla mobilitazione in atto a partire dalla difesa della sanità pubblica e del ruolo del San Matteo degli Infermi, dove la Lega SPI CGIL ha svolto un’iniziativa costante contro lo smantellamento dei servizi socio sanitari.

Il Direttivo della Lega SPI CGIL sottolinea l’importanza dell’iniziativa e della mobilitazione a tutela della condizione degli anziani e dei pensionati del territorio spoletino. Questo rinnovamento unito al ringraziamento per l’importante lavoro svolto da tutti i componenti del Direttivo,consentirà allo SPI CGIL di impegnarsi con ancora maggiore determinazione , nella difesa del territorio spoletino e degli anziani che ci vivono.