Spoleto, completamente rinnovato il centro commerciale “Il Ducato”

I lavori di ristrutturazione appena conclusi hanno coinvolto sia il supermercato Coop che l’intera galleria commerciale, ora totalmente ammodernata con 5 nuovi negozi, con tanti servizi innovativi e promozioni speciali – foto

Si sono conclusi gli ultimi interventi di ristrutturazione e ammodernamento del Centro Commerciale “Il Ducato” di Spoleto, sito in Via dei Filosofi: già da questa mattina, i soci Coop e i clienti hanno avuto modo di vivere, nel massimo rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, il loro centro commerciale di sempre sotto una veste totalmente nuova, grazie alle tante novità introdotte.

A cominciare dal parcheggio completamente ristrutturato con 240 posti auto gratuiti sino alla galleria commerciale, ogni spazio è stato rivisitato per rendere il “nuovo” Ducato il punto di riferimento per lo shopping spoletino: sono 5 infatti i nuovi negozi che arricchiscono l’offerta commerciale del Centro per rispondere in maniera più efficace alle nuove esigenze di consumo.

Ad affiancare il parrucchiere “Klub”, lo store di caffè in cialde e capsule “OC&C” e il Centro Ottico Emmedue, sono stati inaugurati “Native” un negozio di abbigliamento donna, “Wonder” un fashion store di accessori e bigiotteria, il bar “Caffè Ducato” e un grande negozio dell’insegna “Tedi”, nota catena di articoli per la casa e accessori vari con negozi in tutta Italia. Inoltre è già programmata nelle prossime settimane, a completamento della rinnovata offerta commerciale della galleria, l’apertura di una parafarmacia.

Protagonista de “Il Ducato” resta tuttavia il supermercato Coop Centro Italia, anch’esso oggetto di una significativa riqualificazione volta a renderlo ancora più accogliente e funzionale, con un vasto assortimento pensato per rispondere in maniera più attenta e puntuale ad ogni esigenza di consumo. Una rivisitazione completa, strutturata su tre cardini fondamentali, quali la convenienza e la qualità del prodotto a Marchio Coop, l’offerta di tanti prodotti freschi e freschissimi di provenienza locale e nazionale e l’attenzione all’impatto ambientale.

Il supermercato si apre con il reparto ortofrutta, dove tutti i giorni viene offerta frutta e verdura di stagione con consegna quotidiana, con la massima attenzione alla valorizzazione dei fornitori umbri, accanto ai prodotti Vivi Verde Coop provenienti interamente da agricoltura biologica. In forneria vengono sfornate più volte al giorno pizze per tutti i gusti ed è ora possibile acquistare il pane, oltre che al banco, anche in modalità self-service. Nella gastronomia è il territorio a farla da padrone, con un ampio assortimento di salumi e formaggi di aziende umbre e l’utilizzo prioritario, per i tanti piatti caldi e freddi pronti da mangiare disponibili, di prodotti e ingredienti del territorio.

Attenzione al territorio che, come detto, si coniuga con l’attenzione per l’ambiente attraverso l’utilizzo di incarti biodegradabili sia per il pane che per i prodotti della gastronomia e l’adozione in pescheria di cassette in plastica lavabili e riutilizzabili al posto delle cassette di polistirolo usa e getta.

Proprio nel reparto del pesce è rintracciabile l’ennesima novità introdotta a seguito della ristrutturazione: oltre al pescato fresco quotidiano e al pesce Origine Coop allevato senza uso di antibiotici, è infatti ora disponibile anche il pesce fritto preparato al momento e pronto da mangiare, anche take away. Il regno della freschezza prosegue poi con la macelleria, dove sono la qualità e la sicurezza delle carni a farla da padrone con tanti prodotti provenienti da animali controllati dall’allevamento (che avviene senza l’uso di antibiotici) al carrello. Massima sicurezza, attenzione al territorio, con le carni di suino umbro allevato all’aperto, ma anche comodità, grazie alla disponibilità di tante ricette di carne pronte da cuocere.

Altro fulcro centrale nell’offerta del “nuovo” supermercato è rappresentato dai prodotti a marchio Coop, che garantiscono convenienza, sicurezza e italianità in ogni reparto: convenienti, perché consentono di risparmiare fino al 30% rispetto agli analoghi prodotti di marca, (ancora di più per gli oltre 300 prodotti “Bassi e Buoni”); sicuri, perché rispettano rigide regole di produzione e di formulazione; italiani, perché l’83% dei produttori dei prodotti Coop è italiano.

Un punto vendita moderno con dei servizi innovativi, utili a garantire, soprattutto in questo momento di emergenza, la possibilità di scegliere sempre la qualità e la convenienza della spesa Coop Centro Italia: in tal senso è infatti possibile ritirare gratuitamente e in sicurezza nel negozio Coop la spesa effettuata online sul sito spesaonline.coopcentroitalia.it attraverso il servizio “Clicca e Ritira”. Tante inoltre le promozioni speciali per i mesi di dicembre e di gennaio per tutti i soci e i clienti.

Il rispetto ambientale passa anche dall’impiego, per tutti gli interventi di ristrutturazione del Centro Commerciale e del supermercato Coop, delle migliori tecnologie, sia dal punto di vista strutturale che di macchinari, ad esempio:

– l’illuminazione è garantita da lampadine a led a bassissimo consumo energetico;

– all’interno del punto vendita Coop sono stati chiusi murali e vasche dei surgelati per non disperdere il freddo e risparmiare energia.

In un momento storico difficile, caratterizzato da grandi incertezze che stanno paralizzando la società in tutti i suoi aspetti, la riqualificazione del Centro Commerciale “Il Ducato” di Spoleto vuole essere per Coop Centro Italia un segnale concreto di speranza e di vicinanza al territorio e a tutti i propri soci e clienti.