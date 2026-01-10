Spoleto, colpo del DS Del Frate: arriva Zakaria Seif Ed Boudaas

Blitz di mercato del direttore sportivo Alberto Del Frate, che mette a segno un innesto di prospettiva assicurandosi le prestazioni del giovane Zakaria Seif Ed Boudaas, classe 2007. Un’operazione mirata, pensata per rinforzare la batteria dei fuoriquota a disposizione di Mister Marco Isidori, in vista della fase decisiva della stagione.

Attaccante moderno e duttile, prima punta di movimento capace di agire anche da esterno offensivo, Zakaria porta in dote qualità tecniche, velocità e senso del gol. Nella scorsa stagione si è messo in evidenza con la Primavera della Ternana, realizzando 9 reti e confermando un percorso di crescita costante. Nella prima parte dell’attuale annata, invece, ha militato nella Primavera dell’Avellino, continuando il proprio processo di maturazione.

Il calciatore è già pronto e disponibile e potrà essere subito valutato dallo staff tecnico: Zakaria sarà infatti a disposizione per la gara di domenica 11 gennaio a Baiano di Spoleto, contro il Terni FC.