Lo Spoleto annuncia l’arrivo di Margo Boninsegni, classe 1996, esperto difensore che vanta un’esperienza significativa in club di rilievo come Atletico BMG, Orvietana, Castiglion del Lago, Ancona, L’Aquila e, in passato, anche in serie D con lo Spoleto.

Un innesto di grande valore per Mister Alessandro Cavalli per il rafforzamento dell’ organico della squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.