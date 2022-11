Spoleto City Forum, Leonello Spitella ritira le dimissioni

“Evitare equivoci e condizionamenti, nocivi alla difesa della operatività dell’ospedale di Spoleto”

L’assemblea delle associazioni aderenti allo Spoleto City Forum – scrive in una nota Leonello Spitella – ha voluto confermarmi la fiducia quale portavoce, condividendo quanto fatto nel mio anno di nomina.

A seguito dell’invito rivoltomi, alla unanimità, ho pertanto ritenuto opportuno ritirare le mie dimissioni ed evitare equivoci e condizionamenti, nocivi alla difesa della operatività dell’ospedale di Spoleto.

Ho constatato con compiacimento che, pur nel normale dialogo democratico sulle iniziative da adottare, da parte di un’organizzazione multiassociativa, si registra una totale unità di intenti, che costituiscono una base importante per ogni tipo di confronto con le istituzioni regionali e locali su un tema prioritario per i diritti dei cittadini e per il futuro della sanità locale.

Esamineremo, – conclude Spitella – nello stesso spirito unitario, anche ogni proposta volta a rafforzare l’organizzazione e la rappresentatività del City Forum per concorrere al bene del territorio, che è la finalità vera e comune di tutti i partecipanti.