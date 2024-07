“Spoleto City Forum è vivo e operante”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Questo Spoleto City Forum, che qualcuno maldestramente vorrebbe scretitare o scompaginare, è vivo ed operante, tanto che con pec del 4 marzo 2024 ha chiesto alla Presidente regionale Tesei di essere ricevuto per riparlare dell’inaccettabile smantellamento dell’Ospedale DEA di Spoleto. Non ha dato minimo riscontro la Presidente, che però – stando ai comunicati – si sceglie interlocutori , ricevendo da Spoleto l’AVIS, che in compagnia di altre Associazioni che hanno invece smentito di esserci state ed anzi hanno rifiutato compromissioni politiche di sorta. Evidentemente la dirigenza AVIS batte in ritirata sul fondamentale destino dell’Ospedale e ha ormai scelto di spegnere la luce che aveva acceso nella roulotte di Piazza della Vittoria. Invece il City Forum ha sempre cercato di unire le forze spoletine-valnerinesi, rivolgendosi liberamente tanto alle responsabilità della destra quanto a quelle della sinistra, Amministrazione Comunale compresa. Ma nessuna gelosia. Se la Presidente Tesei, forse per le indirette pressioni della nostra voce o convinta dai recenti risultati amministrativi vuole passare dall’intransigenza assurda al dialogo e dare una svolta vera, non deve elargire a chi sceglie promesse e parole inaffidabili come quelle dell’ottobre 2020, ma fatti precisi e concreti. Mantiene il “S. Matteo” autonomo Ospedale DEA invece che scioglierlo in quello di Foligno? Allora revochi la delibera del Terzo Polo e ristabilisca a Spoleto i Reparti fondamentali, a cominciare da Punto Nascita, Pediatria, Cardiologia con UTIC (non un cardiologo a scavalco). Non è più vero che tutte le urgenze vanno a Foligno e a Spoleto solo modeste programmate, come sta succedendo? Cancelli questa impostazione dal progetto e restituisca a Spoleto gli organici coi propri primari di Chirurgia, compresa oncologica, e Medicina urgente. Fa marcia indietro non sopprimendo Traumatologia? Rideliberi e scriva che a Spoleto si tratterà a regime Traumatologia e non solo ortopedia protesica. Il tutto ripristinando Rianimazione vera e Pronto Soccorso completo, che non siano solo step di smistamento come ora ridotti, senza scuse logistiche. Il personale sanitario e infermieristico? Intanto ci rimandi d’autorità quello che d’autorità ha delocalizzato quattro anni fa, poi garantisca agli aspiranti che saranno stabili in un Ospedale definitivamente DEA autonomo. Deliberi pertanto un numero completamente aumentato di posti letto, proporzionato alle degenze dei Reparti riattivati. Tutto questo immediatamente, perché dopo è già fumo di campagna elettorale. E niente diversivi con la chirurgia testa-collo per qualche raro intervento di professionista prossimo alla pensione, o ricostruzione plastica per un degno professionista che la va praticando in tutti gli ospedali. Cose utili, ma che non c’entrano niente con il DEA di I° livello.