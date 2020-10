Spoleto City Forum: “Chiediamo al Sindaco di far ufficializzare dalla Presidente gli impegni per il nostro ospedale”

Oggi il possibile incontro tra De Augustinis e Tesei

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Siamo venuti a conoscenza di un possibile incontro che il Sindaco di Spoleto terrà oggi con la Presidente della Regione Donatella Tesei. Siamo certi che, con la giusta autorevolezza istituzionale e rappresentativa, il Sindaco saprà significare al meglio le istanze sollevate in questi giorni, ottenendo il risultato che tutti auspichiamo, ovvero il ridimensionamento dell’intervento regionale che individua il nostro Ospedale come sede interamente Covid, e la salvaguardia degli altri servizi, compreso il Punto Nascite. Anche perché, da elementi probanti pervenuti al City Forum, parrebbe che la nostra struttura non sia assolutamente a norma per accogliere interamente i malati Covid. Elementi che stamattina abbiamo portato a conoscenza ufficialmente dello stesso Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, quali responsabili della salute dei cittadini. Ci rammarichiamo del fatto di non essere stati ascoltati in tutti questi mesi dall’Amministrazione Comunale quando, in più occasioni, chiedevamo di far valere il documento approvato unanimemente dal nostro Consiglio Comunale, che prevedeva la equa ripartizione dei servizi ospedalieri fra Spoleto e Foligno. Se ciò fosse accaduto, al di là dell’emergenza, oggi staremo più tranquilli. Ma di questo ne riparleremo a pandemia terminata, perché ormai siamo costretti ad intervenire quando il latte è già stato versato.

Chiediamo anche al Sindaco di far ufficializzare dalla Presidente eventuali impegni che la stessa si è assunta o si assumerà in seguito. Pur ritenendo la signora Tesei una persona seria e in buona fede, non possiamo dimenticare che, troppe volte, nel passato, recente e remoto, dalla Regione ci sono pervenute sempre autorevoli promesse, poi sistematicamente disattese.

Per questo motivo, vorremmo sapere:

1) Sarà ripristinato il Pronto Soccorso, con immediatezza, in una struttura fissa e non in una tenda da campo?

2) Tutti i servizi, compreso il Punto Nascite, rimarranno a Spoleto?

3) Il nostro Ospedale rimarrà di emergenza-urgenza dopo la pandemia?

4) Ci si metterà finalmente intorno ad un tavolo, appena passato il Covid, per stabilire, nero su bianco, i servizi da distribuire in maniera EQUA fra gli ospedali di Spoleto e Foligno?

Se a queste quattro domande, ci verrà risposto SI, con atti ufficiali immediati e non a parole,possiamo stare tranquilli; se ad una o più delle stesse, ci risponderanno VEDREMO, possiamo continuare a preoccuparci seriamente.

Ci auguriamo che il Sindaco si faccia interprete di queste esigenze, che noi comunque domattina ribadiremo alla Presidente a Perugia. Anche perché, ripetiamo, ci interessa il risultato, e non la prestazione.

Spoleto City Forum