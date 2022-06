Spoleto City Forum: “Attendiamo risposte dal sindaco Sisti”

La nota stampa diffusa dopo l’incontro con i Capigruppo in Consiglio comunale

Una delegazione dello Spoleto City Forum ha incontrato, per discutere delle problematiche riguardanti la sanità territoriale, i Capigruppo del Consiglio Comunale della città, ovvero: Maria Elena Bececco (Spoleto Futura / Forza

Italia), Federico Cesaretti (PD), Paolo Imbriani (Lega), Sergio Grifoni (Obiettivo

Comune), Maura Coltorti (Ora Spoleto). Presenti anche Marco Trippetti (PD Presidente del Consiglio Comunale), Guerrino Lucentini (PD Presidente della 4. Commissione, Sanità) e Nicola Brauzzi (Segretario Generale UIL Umbria).

Il portavoce del City Forum, Leonello Spitella, ha evidenziato la necessità di fare il punto della situazione del “San Matteo”, soprattutto per ciò che concerne il necessario ritorno dei servizi sottratti durante la pandemia, una assenza non più tollerabile. Ha ricordato come il prossimo 30 giugno scada il termine che la Regione si è data, con apposita delibera, per il ripristino del Punto Nascite, servizio indispensabile per il nostro territorio.

Il Presidente Trippetti, tra l’altro membro della Commissione paritetica interna destinata a proporre la razionalizzazione del servizio fra Foligno, Spoleto e la Valnerina, ha evidenziato tutte le criticità attualmente riscontrabili nel nostro ospedale, legate soprattutto alla mancanza di personale, e la necessità di garantire immediatamente almeno i servizi di base, attualmente non coperti, per far sì che il nostro si possa chiamare “ospedale”.

I capigruppo, ciascuno con sfumature diverse, ma senza finalità strumentali, hanno ricordato come il Consiglio Comunale, su tali argomentazioni, si sia già espresso, elaborando un proprio documento che, votato all’unanimità, impegna il Sindaco ad interloquire con la Regione e con la Presidente Tesei, a difesa delle istanze e dei bisogni della cittadinanza del territorio spoletino.

Su questo la Commissione competente ha anche prospettato l’ipotesi di convocare un Consiglio Comunale aperto, al quale invitare tutti i soggetti interessati al tema della sanità.

In conclusione TUTTI, il City Forum e tutti i politici, hanno concordato sulla necessità che il Sindaco Sisti, forte della sua insostituibile valenza istituzionale, faccia immediatamente conoscere alla città se ha avuto contatti o incontri in merito con la Presidente Tesei e con l’Assessore alla Sanità della Regione Umbra, poichè ha ricevuto uno specifico mandato dall’intero Consiglio Comunale, votato alla unanimità. In caso affermativo potrà riferire quali ne siano stati gli esiti.

Questo pronunciamento del primo cittadino diventa indispensabile per poter poi decidere se e quali azioni occorrerà intraprendere nell’imminente futuro per il nostro nosocomio.

Aspettiamo quindi risposte dal Sindaco Sisti.

SPOLETO CITY FORUM