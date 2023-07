Spoleto City Forum ai gruppi di maggioranza: “Chiarite la vostra posizione sul futuro dell’ospedale”

Il comunicato stampa

Le Associazioni del City Forum, a questo punto, chiedono ai gruppi consiliari della maggioranza di chiarire la

loro posizione sulla fondamentale tutela dell’Ospedale di Emergenza-Urgenza e relativo Punto Nascita di

Spoleto. Confermano di voler essere al fianco delle libere Associazioni riunite oppure preferiscono difendere

l’inspiegabile atteggiamento del Sindaco?

L’Amministrazione si era posta in conflitto con la città quando ha avallato per mesi il progetto della Regione

Terzo Polo Ospedaliero Foligno- Spoleto, che com’è noto cancella il “S. Matteo” come vero Ospedale DEA e

mette in fuga professionisti e personale. Poi, accortasi della ribellione del territorio e quindi del malessere

esternato dai ropri sessi partiti, ha cambiato rotta e ha respinto tale Progetto, dichiarando che esso non

esiste più ed è impraticabile.

I portavoce del PD e del M5S, in colloqui diretti col City Forum, si sono perciò detti pronti ad inviare insieme

a firma del Sindaco, al inistero, alla Regione e a tutti i Sindaci, una memoria sulle ragioni della contrarietà

con contestuale richiesta di ripristinare tutti i Reparti attivi all’ottobre 2020 (data della devastante

“covidizzazione” dell’Ospedale).

Preparato il documento, ora si ricambia atteggiamento ed appare che il Sindaco con le incomprensibili

motiviazioni non lo inoltri. Il danno che si sta procurando alla città e ai comprensori Spoletino e valnerina è

forse irreparabile

E si che lo stesso Sindaco Sisti aveva preso atto che la normativa sul cratere sismico offre perfino una

ragione aggiuntiva della deroga a tutti i paramentri del decreto 70/2015.

I gruppi PD e M5S hanno il dovere di esplicitare la loro linea, se per loro è prioritario giustificare

l’atteggiamento del Sindaco verso la Regione, oppure difendere il diritto di Spoleto e Valnerina al loro

Ospedale DEA e Punto Nascita?

Al momento, nel Consiglio Comunale soltanto pochi Consiglieri hanno sostenuto tale diritto.

Qual è l’ ”inciucio” regionale e locale che vuole silenziare una delle principali città umbre, nonché epicentro

dell’area sismica, mentre subisce il danno sociale più grave immaginabile?

Spoleto City Forum

il portavoce Leonello Spitella