Spoleto città più pulita: arrivano 12 nuovi cestini in centro storico

L’intervento grazie alla donazione delle ditte Forti S.r.l. e EsseTi S.r.l. Sistemi e Tecnologie

Sono dodici i cestini gettacarte con portacenere che da questa mattina l’A.Se. Spoleto sta sistemando nel centro storico della città grazie alla donazione effettuata dalle ditte Forti S.r.l. e EsseTi S.r.l. Sistemi e Tecnologie.

L’intervento permette di supplire alla carenza di cestini per la raccolta di rifiuti nella parte più antica della città e, alla luce della tipologia individuata, di rispettare quanto previsto nel regolamento di arredo urbano del Comune di Spoleto. Non solo.



Le aree scelte sono quelle dove si registra la frequentazione maggiore, quindi sostituire i cestini da 20 litri con quelli da 70, sistemandoli tra l’altro in punti strategici e facilmente accessibili anche ai mezzi che effettuano lo svuotamento, diventa più funzionale per mantenere la città pulita e agevolare l’intervento degli operatori ecologici.



Entro questa settimana i cestini verranno posizionati in piazza della Libertà, corso Mazzini, Via Filitteria, corso Garibaldi, via dei Gesuiti, piazza della Vittoria, piazza XX settembre e via Strada Romana.