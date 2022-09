Spoleto, ciclista sessantenne trovato senza vita

È successo questa mattina sulla strada Provinciale di Montemartano

(DMN) Spoleto – un ciclista è stato trovato privo di vita questa mattina, 7 settembre, sulla strada Provinciale di Montemartano. A dare l’allarme sono stati degli automobilisti che hanno notato il corpo dell’uomo accanto alla sua e-bike. All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo – un sessantenne spoletino, molto conosciuto in città, da poco più di un anno in pensione – non c’era già più nulla da fare. Esclusa immediatamente l’ipotesi dell’incidente, si presume un malore.

