Spoleto, ci sono ancora posti disponibili negli asili nido comunali e privati convenzionati

Pubblicato l’avviso per presentare la domanda dal 7 settembre al 15 marzo 2021

Dal mese di settembre gli asili nidi comunali riprenderanno la loro attività e potranno ​di nuovo accogliere i bambini da tre mesi a tre anni di età, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Da lunedì 21 settembre verranno accolti tutti coloro che sono in graduatoria a seguito del bando d’iscrizione pubblicato nel mese di aprile.

Coloro che non hanno presentato la domanda, possono inoltrarla a partire dal 7 settembre e fino al 15 marzo 2021, fermo restando il requisito del compimento del terzo mese di età, al fine di completare l’offerta dei posti liberi nei servizi pubblici e privati convenzionati che attualmente sono circa un decina.

A seguito della riapertura delle iscrizioni, verranno redatte nuove graduatorie nelle quali saranno inseriti i richiedenti aventi diritto secondo l’ordine di arrivo della domanda. Da esse si attingerà soltanto se sarà esaurita la lista di attesa redatta in relazione al bando di aprile 2020 o qualora non siano presenti utenti che hanno dato preferenza al nido con il posto vacante.

Si può richiedere l’iscrizione esprimendo la preferenza per uno o più dei seguenti asili nido comunali:

· Asilo nido “Il Girotondo” – via Martiri della Resistenza – gestito in forma diretta

· Asilo nido “Il Carillon” – sede provvisoria via Martiri della Resistenza – gestito in forma diretta

· Asilo nido “Il Bruco” – fraz. S. Giacomo, via Olimpia – affidato in concessione alla Società Cooperativa Sociale Il Cerchio.



Inoltre nella stessa domanda di iscrizione può essere espressa una o più preferenze per gli asili nido privati autorizzati in convenzione con il Comune di Spoleto, di cui si terrà conto solo dopo aver completato le ammissioni negli asili nido pubblici. I nidi presenti autorizzati presenti sul territorio comunale sono:

· Asilo nido “Il Nido delle Piccole Api” fraz. Morgnano, n.3

· Asilo nido “Città Domani” via della Repubblica, n. 26

· Asilo nido “Favolandia” via E. Torricelli n. 3



La domanda può essere inoltrata fino al 15 marzo 2021 allegando copia di un documento di riconoscimento valido, con le seguenti modalità:

· invio tramite e-mail all’indirizzo: primainfanzia@comune.spoleto.pg.it

· invio tramite pec all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it

· invio in forma cartacea tramite raccomandata a.r. al Sindaco del Comune di Spoleto, Direzione Servizi alla Persona, via San Carlo n.1, Spoleto



A causa della chiusura degli uffici pubblici disposta con i recenti provvedimenti governativi la consegna “a mano” è possibile previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri 0743 218519 – 218732.



La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Spoleto nella sezione “Servizi > Servizi per la scuola e la prima infanzia > Asili nido comunali e privati”.