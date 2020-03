Spoleto, chiusi i percorsi meccanizzati Spoletosfera e Ponzianina

Fino al 4 aprile saranno funzionanti solo i tapis roulant e gli ascensori della Posterna. Restano aperti tutti i parcheggi della mobilità alternativa

Sospensione fino al 4 aprile del funzionamento del percorso pedonale meccanizzato di Spoletosfera, delle scale mobili di Ponzianina e degli ascensori Rocca Albornoziana.

Causa emergenza Coronavirus, è stato deciso che i percorsi meccanizzati che fanno parte della mobilità alternativa saranno sospesi. Resteranno tuttavia aperti i parcheggi e saranno in funzione i tapis roulant e ascensori della Posterna tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

La decisione, contenuta nell’ordinanza pubblicata questa mattina all’albo pretorio e dovuta alla necessità di ridurre al minimo gli spostamenti della popolazione, è stata presa anche in considerazione del fatto che in questi giorni i percorsi, come dimostrano i dispositivi conta persone, non vengono utilizzati.

Il mantenimento in esercizio degli impianti nell’attuale stato di emergenza, oltre ad implicare un costo, determina un ulteriore segmento di territorio da monitorare e controllare senza alcun particolare beneficio in dipendenza dell’attuale interdizione generale al traffico di persone.

Le economie che scaturiranno dalla sospensione del funzionamento dei percorsi di Spoletosfera e Ponzianina saranno utilizzate per le misure economiche su cui sta lavorando l’amministrazione comunale a favore di cittadini e imprese.