Spoleto, cercatore di funghi si perde nel bosco

Ottantenne recuperato dai Vigili del Fuoco grazie all’elicottero Drago 126

(DMN) Spoleto – c’è stato bisogno della squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto, intorno le 13 di oggi, per soccorrere un uomo di circa 80 anni che si era perso durante la ricerca dei funghi nei boschi della zona Montelirossi. Fortunatamente, da quanto riferisce il Comando provinciale, l’uomo era collaborativo anche se il modello di cellulare in suo possesso non ne permetteva il tracciamento in nessun modo.

Dato che il bosco, in quella zona, è particolarmente fitto ed impervio, nella ricerca, è stato impiegato anche l’elicottero Drago 126 proveniente da Arezzo. L’uomo è stato avvistato e successivamente raggiunto dal personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) che era a bordo, ed accompagnato in zona sicura dal personale di Spoleto.