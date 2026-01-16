Spoleto, cercasi aree per lo spettacolo viaggiante

Il Comune di Spoleto ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare aree pubbliche o private idonee a ospitare temporaneamente attività di spettacolo viaggiante. L’avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 15 gennaio 2026, resterà online per 30 giorni sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

Le aree dovranno essere pianeggianti, accessibili ai mezzi pesanti e compatibili dal punto di vista urbanistico e della sicurezza, con una superficie indicativa di circa 8.000 metri quadrati. I contratti avranno durata biennale e il canone riconoscibile non potrà superare il 90% del canone unico patrimoniale previsto.

L’iniziativa mira a garantire spazi adeguati per circhi e attrazioni, in attesa dell’individuazione di un’area permanente.