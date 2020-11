Spoleto, celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e alle Forze Armate

Il mesaggio del Sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis – foto

Come consueto, seppure con i condizionamenti dovuti alla grave situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in occasione della Giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate, la città di Spoleto ha reso omaggio ai Caduti.

Il 2 novembre, alle 15, nel giorno della Commemorazione dei Defunti, presso il Cimitero Monumentale della città é stata deposta una corona di alloro presso il Sacrario ai Caduti (foto sotto).

Questa mattina invece, alle 11.00, il sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis ha deposto una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti in località Colle Attivoli.

Le cerimonie, così come prevede la normativa vigente si sono svolte in forma statica e mantenendo rigorosamente il distanziamento interpersonale di un metro lineare sia frontale che laterale.

Questo il messaggio del sindaco di Spoleto in occasione delle celebrazioni:

Il 4 novembre sarà ricordato per molto tempo, perché un banco di prova per la capacità di ogni angolo del Paese di reggere alle spinte disgregative ed utilizzare l’emergenza sanitaria per creare un nuovo tipo di solidarietà forte nel rispetto di tutti, sulla lunghezza d’onda della nostra popolazione, per evitarne lo smarrimento e lo scoramento.

Ognuno è chiamato a fare squadra e forza nel segno dell’unità del 4 novembre, fondata sul sacrificio e l’abnegazione delle nostre Forza Armate.

La pandemia è una sciagura che si supera solo con la genialità e la generosità italiane e l’unitarietà dell’azione.

Viva l’Italia e viva Spoleto.

Il Sindaco di Spoleto – Umberto de Augustinis