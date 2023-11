Spoleto celebra l’Arco di Druso e Germanico

Bimillenario 23 D.C. – 2023

Sabato 18 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nella Sala Conferenze al II piano di Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale di Spoleto ‘G. Carducci’, si terranno le celebrazioni per il bimillenario dell’Arco di Druso e Germanico.

All’incontro, dopo i saluti istituzionali di Danilo Chiodetti, assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio, parteciperanno il professore Arnaldo Marcone dell’Università degli Studi Roma Tre con l’intervento ‘Augusto e la questione dinastica: i casi di Druso minore e Germanico’ e il dottor Lorenzo Bisogni con ‘L’arco di Druso e Germanico, la storia di un monumento’.

L‘arco sorge a pochi passi da Piazza del Mercato, l’antico foro romano, di cui costituiva l’ingresso trionfale. L’iscrizione ancora visibile sulla fronte informa che fu eretto per iniziativa del senato spoletino nell’anno 23 d.C, in onore dei principi Druso e Germanico, rispettivamente figlio e figlio adottivo dell’imperatore Tiberio. L‘arco è ad un solo fornice ed è composto da grandi blocchi squadrati di pietra, mentre le decorazioni sono oggi molto frammentarie. A partire dal Medioevo, esso fu inglobato negli edifici vicini, tanto che il pilone occidentale è ancora oggi non visibile, mentre quello orientale è stato riportato alla luce fino all’antico piano di posa, relativo alla pavimentazione del cardo maximus.